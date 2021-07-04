عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة حفظ الصور من الانستجرام لهواتف آيفون وأندرويد

الانستجرام
الانستجرام

يتساءل الجميع عن طريقة حفظ الصور من الانستجرام، حيث يواجه معظم مستخدمي منصة مشاركة وتعديل الصور والفيديوهات مشكلة كبيرة بسبب رغبتهم في حفظ الصور لإعادة مشاركتها عبر منصات أخرى، ولا توفر المنصة المملوكة لشركة فيسبوك طريقة حفظ الصور من الانستجرام، فإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لحفظ الصور على هاتفك اتبع الخطوات التالية.

طريقة حفظ الصور من الإنستجرام بدون برنامج

توجد العديد من الطرق تساعدك على تنزيل الصور من الانستجرام وحفظها على هاتفك، حيث قد تنال إعجاب رواد الموقع العديد من الصور التي تتم مشاركتها عبر  حسابات الآخرين، لذا يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية:

 

بخطوات بسيطة.. كيفية تفعيل إخفاء اللايك على إنستجرام

فيسبوك تخطط لربط إنستجرام بـ واتسآب من خلال هذه الميزة


الانستجرام 

- سجل الدخول إلى حسابك على الانستجرام عبر موقع DownloadGram باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

- ابحث عن الصورة التي ترغب في تحميلها.

- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الصورة.

- اضغط على خيار Copy link لنسخ الرابط، من قائمة الخيارات المنسدلة.

- اذهب إلى موقع DownloadGram ، ثم قم بلصق الرابط  الذي سبق نسخه للصورة بالمربع.

- انقر على زر Download ثم المتابعة في الضغط على Download image وسيتم تنزيل الصورة على هاتفك.

طريقة حفظ الصور من الانستجرام للايفون:

1. قم بتنزيل تطبيق InstaGet، عبر متجر آب ستور.

2. افتح التطبيق على هاتفك الآيفون، ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال استخدام بيانات الدخول لحساب إنستجرام الخاص بك.

3. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ابحث عن اسم المستخدم الذي تريد حفظ الصور من على حسابه.

4. اختر الحساب المقصود، ثم توجه إلى الصورة المراد حفظها على هاتف آيفون.

5. انقر على أيقونة تنزيل Download، على شكل رمز سهم متجه إلى أسفل على شاشة التطبيق، ثم انقر على زر موافق مرتين لحفظ الصورة على جهازك.

تحميل الصور من انستجرام للاندرويد

1. قم بتنزيل تطبيق FastSave، عبر متجر جوجل بلاي.

2. بمجرد تثبيت تطبيق FastSave، على هاتفك الأندرويد الخاص، افتح التطبيق وقم بتفعيل خاصية FastSave Service.

3. انقر على خيار فتح إنستجرام Open Instagram، وسيقوم التطبيق بالوصول إلى بيانات حسابك على موقع إنستجرام.

4. اضغط على الثلاث نقاط الافقية أعلى الصورة المُراد تنزيلها.

5. انقر على خيار نسخ الرابط Copy Link، وسيبدأ تطبيق FastSave، بتنزيل صورة إنستجرام المطلوبة إلى هاتفك الأندرويد تلقائيا.

الإنستجرام حفظ الصور شركة فيسبوك حفظ صور انستجرام تحميل الصور

موضوعات متعلقة

لمشاركة أكثر من منشور معا.. فيسبوك يقتبس ميزة سلاسل تغريدات تويتر

لمكافحة التطرف .. ميزة غريبة من فيسبوك تخبرك مدى خطورة أصدقائك

لمكافحة التطرف على منصتها .. فيسبوك تختبر قواعد جديدة

على غرار إنستجرام.. واتساب يجعل صورك وفيديوهاتك تختفي في ثوان

ترشيحاتنا

حكم منع شارب الخمر من الصلاة وكيفية التعامل معه.. علي جمعة يرد

الأعلى للمستشفيات الجامعية يحسم الجدل حول ظهور موجة رابعة لـ كورونا.. فيديو

رئيس اتحاد السلة : لانحارب الزمالك .. ومن يهاجم اللائحة الجديدة حرام يكون إعلامي

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

مقتل فتاة على يد شقيقها في المنيا

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيش الكعب العالي.. هجوم على وزارة الدفاع الأوكرانية بعد صور المجندات

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ