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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حلبية : تكلفة ستاد المصري بلغت نصف مليار جنيه وأشكر وزير الرياضة

صدى البلد

 

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي سعادته البالغة بوضع حجر الأساس الخاص بإستاد النادي الجديد .

وقال حلبية في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''  : إستاد النادي المصري الجديد تم إنشاؤه على مستوى عالمي وبأحدث الإمكانيات المتاحة ، وقد بلغت تكلفته الإجمالية ما يقرب من نصف مليار جنيه ، كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواجده بهذا الحدث الرياضي الكبير وإشرافه على وضع حجر الأساس الخاص بالإستاد ، بالإضافة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بوضع حجر أساس  إنشاء استاد نادي المصري البورسعيدي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء استاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير.

 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقامه النادي المصري ببورسعيد بحضور كل من 
سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من نجوم النادي المصري.

 

تضمن المؤتمر تقديم عرض كامل حول مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، ومن المقرر أن يضم الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الإلكترونية، وعدد 4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

 

في كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإنشاء الاستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، وضمن المشروعات العديدة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات،  مقدماً الشكر والتقدير كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا الملف ومنهم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.


ونقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأبناء بورسعيد، و التهنئة بالإستاد الجديد، مشيراً أن تصميم الإستاد  تم مراعاة كل عوامل الأمان به.

من جانبه، نقل محافظ بورسعيد تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأهالي بورسعيد وتهنئة سيادته لهم بالإستاد الجديد، مبيناً أن إطلاق مشروع إعادة بناء استاد النادي المصري اليوم يأتى تكليلاً لمجهودات استمرت لمدة عامين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في هذا الشأن، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا العمل في أسرع وقت ممكن.

فيما أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن امتنانه وتقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة إنشاء وتطوير إستاد المصري في موقعه الحالي، مبينا أن موقع استاد المصري يرتبط بتاريخ حافل بالمحافظة الباسلة.

وأشاد الدكتور محمود حسين بما قدمه وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، والنادي المصري وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد له، مقدماً الشكر كذلك إلى محافظ بورسعيد على مجهوداته المبذولة في ملف إنشاء الإستاد.

وقال رئيس النادي المصري :"نحتفل اليوم بإنشاء استاد جديد للنادي في حدث تاريخي، وفق توجيهات السيد الرئيس صانع الجمهورية الجديدة"، مشيراً أن مجلس إدارة النادي سعى إلى إعادة إنشاء إستاد النادي من خلال التواصل مع كافة السادة المعنيين والجهات المختلفة حتى جاء القرار الرئاسى بالبدء في إنشاء الإستاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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