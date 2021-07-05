يهدد حياة طفلك.. تعرف على أهم أعراض الغرق الجاف

الغرق الجاف هو حالة يتعرض لها الكثير من الأطفال خلال فصل الصيف، وعندما يسقط طفل أو بالغ في الماء ، من الطبيعي أن يستنشق الماء أو يبتلعه، وبمجرد أن يتم إنقاذ الشخص من الماء ، يفترض معظمنا أن الخطر قد انتهى.

ولكن بعد دخول الماء عن طريق الأنف أو الفم ، يمكن أن تصبح عضلات القصبة الهوائية غير جيدة لحماية رئتيك، ووصف بعض الأشخاص هذه الحالة بأنها "الغرق الجاف" ، على الرغم من أن هذا ليس مصطلحًا طبيًا أو تشخيصًا. يطلق الأطباء على هذه الظاهرة اسم "متلازمة ما بعد الغمر" وعلى الرغم من ندرة حدوثها.

يحدث الغرق الجاف بشكل رئيسي عند الأطفال، في حين أن 95 في المائة من الأطفال يشعر الأباء بأنهم بخير بعد خروجهم من الماء، ولكن هذا ليس صحيحا، فالأعراض تبدأ على الأطفال بعد ذلك.

ويحدث الغرق الجاف عندما يستنشق الطفل الماء من خلال الأنف أو الفم ، مما يتسبب في حدوث تشنج في مجرى الهواء وصعوبة في التنفس، ويُطلق على الغرق اسم "جاف" لأن الماء لا يدخل الرئتين بسبب تشنج (إغلاق منعكس) للأحبال الصوتية، ويحدث الموت بسبب عدم ارتخاء الأحبال الصوتية ، مما يمنع الهواء من دخول الرئتين.

ولكن يحدث الغرق الثانوي أو "المتأخر" عندما يستنشق الطفل الماء في رئتيه ، مما يسبب التهابًا أو وذمة (تورم)، ويمكن أن تحدث الوذمة بعد ساعات أو حتى أيام من الاتصال الأولي بالماء، كما يعود سبب الوفاة من الغرق المتأخر إلى تورم الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين ، مما يمنع الأكسجين من دخول مجرى الدم.

ومن أبرز أعراض الغرق الجاف

صعوبة في التنفس أو التحدث

التهيج أو السلوك غير العادي

يسعل

ألم صدر

انخفاض الطاقة أو النعاس بعد حادث المياه