عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء مراسم دفن سحر كامل بمقابر الأسرة في السيدة زينب

سحر كامل
سحر كامل

انتهت أسرة الفنانة الراحلة  سحر كامل ، من دفنها بمقابر الأسرة في منظقة السيدة زينب  بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة.

وكشف زوج الفنانة الراحلة  سحر كامل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لزوجته قبل وفاتها ظهر اليوم .

وقال :" زوجتي  كانت تواصل التصوير في أحد المسلسلات حتي الساعة الخامسة صباحا ، ثم عادت إلى المنزل ولم تشعر بأي تعب، ووفاتها كانت مفاجأة ".

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد عن سر تغيبه عن جنازة الفنانة سحر كامل .

وقال أشرف زكي :" أن الفنانة سحر كامل ليست من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ولكنة وجد كل شئ على مايرام من تصاريح الدفن والجنازة  ولو كانت حدثت مشكلة كنت سأتدخل".

وانتهت صلاة الجنازة  على الفنانة الراحلة سحر كامل  وذلك بمسجد السيدة نفيسة، حيث بدأ أهلها في نقلها إلى مثواها الأخير ودفنها.

txt

وأنا مالي يا لمبي.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة سحر كامل

 

وغيب الموت اليوم الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

بداية الفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".

 

وفاة الفنانة سحر كامل 

كان الفنان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.

 

وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".

من هي الفنانة سحر كامل ؟

 

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سحر كامل:

- درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

- روت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.

-شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

- قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

سحر كامل الفنانة الراحلة سحر كامل الراحلة سحر كامل صلاة الجنازة جنازة الفنانة سحر كامل

موضوعات متعلقة

هيفاء أبوغزالة: رعاية الجامعة العربية لمهرجان السينما بالمغرب تعكس أهميتها في المجتمع

وأنا مالي يا لمبي.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة سحر كامل

برفقة هالة صدقي.. سميرة سعيد تحصل على لقاح كورونا | شاهد

ابنة رجاء الجداوى تكشف كواليس في حياة والدتها.. خاص

أشرف زكي يكشف سر غيابه عن جنازة سحر كامل

وأنا مالي يا لمبي.. تشييع جثمان سحر كامل من مسجد السيدة نفيسة

احمد عز يكشف لـ صدى البلد موعد انتهائه من الجريمة وبدء كيرة والجن

بكت ٤٥ دقيقة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف كواليس تكريم الرئيس السيسي لوالدتها

ترشيحاتنا

ثعبان يلدغ مُسنًا بعد اختبائه داخل مرحاض | صور

كيفية تنظيم النسل في عصر الرسول؟ المفتي يجيب

أمريكا تخشي من رحيل المستشارة الألمانية ميركل.. لهذه الأسباب

رمضان صبحي بقميص الزمالك.. كيف يبدو هجوم الفريق الأبيض ؟

10 % مصروفات وحجز إداري حال ارتكاب مالك العقار هذه المخالفة

بسمة وهبة: مصر تخوض معاركها بصبر .. ولن تفرط في حقوقها المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسى.. حوافز جديدة للموظفين ومليار جنيه لدعم علاج المواطنين

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تحرش فنان بالفتيات.. فيديو

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ