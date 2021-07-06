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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن احتفالات 30 يونيو

محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة للتبرع بالدم بمركز شباب ناصر

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد حملة التبرع بالدم بمركز شباب ناصر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنطلاق حملة التبرع بالدم والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمركز شباب ناصر وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط وذلك لسد احتياجات المستشفيات من أكياس الدم ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو تحت شعار الجمهورية الجديدة " 7 أعوام من الانجازات" .

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جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور عبدالغفار محمد مدير المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط ، وأيمن محروس رئيس حي شرق ، وعدداً من الأطباء والمتبرعين والشباب المتطوع بمراكز الشباب.


حيث بدأت الفعاليات بتفقد سيارات نقل الدم بمركز شباب ناصر والتقى المحافظ الشباب المتبرع بالدم من المتطوعين بمراكز الشباب ووجه لهم الشكر على مشاركتهم التطوعية في الحملة كما وجه الشكر للفريق الطبي بالمركز الاقليمي لخدمات نقل الدم ومشاركته في الحملات التطوعية للتبرع بالدم.


وتابع المحافظ إقبال الشباب على إجراء الكشف الطبي والتبرع بالدم لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم والذي يبرز القيم الإنسانية الجميلة ويفعل دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدة والعون لانقاذ حياة المرضى وخاصة مرضى الطوارىء والحالات الحرجة مشيرا إلى تنظيم فعاليات الحملة بجميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة.


ودعا محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم - المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في المركز الإقليمي لنقل الدم أو في المستشفيات العامة والجامعية ومراكز الشباب والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع الدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين وتقديم حياة طويلة لمصاب أو مريض وخاصة لأحداث الطوارئ مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة موضحاً أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين وإجراء الإختبارات الصحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم والذي يبرز القيم الانسانية الجميلة ويفعل دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدة والعون لانقاذ حياة المرضى وخاصة مرضى الطوارىء والحالات الحرجة انطلاقًا من الدور والواجب الانساني لهم في بناء الانسان المصري موضحاً أن التبرع بالدم كل 3 أشهر مفيد للصحة ولتجديد الدم.

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أسيوط ذكرى ثورة 30 يونيو اللواء عصام سعد حملة التبرع بالدم مركز شباب ناصر الشباب والرياضة المركز الاقليمي اخبار المحافظات اليوم

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