سبايك لي مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل حفل الافتتاح.. صور

التقط المخرج الأمريكي سبايك لي، مجموعة من الصور أمام كاميرات الإعلام مع باقي أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان التي يرأسها قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح المقرر الليلة.

سبايك لي

ظهر سبايك لي مع جميع أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان التي تضم كل من ماجي جيلنهال ، والممثلة الفرنسية ميلاني لوران، الممثلة والمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، المخرجة النمساوية جيسيكا هاوسنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، والممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، المخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيلهو، والممثل الكوري سونج كانج هو.

من المقرر حصول سبايك لى على جائزة الإنجاز مدي الحياة ضمن فعاليات مهرجان كان، إلى جانب تسليمه الليلة جائزة السعفة الذهبية للممثلة الأمريكية جودي فوستر التي التقطت بدورها مجموعة من الصور قبل انطلاق حفل الافتتاح.

لجنة تحكيم مهرجان كان

حفل افتتاح مهرجان كان

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الليلة، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا.

قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48 ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق.

فيلم افتتاح مهرجان كان

اختير فيلم آدم درايفر وماريون كوتيار الجديد Annette، لعرضه في حفل الافتتاح الذي سيقام الليلة بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم وعدد من أبطاله.

ينافس الفيلم الموسيقي Annette ضمن مسابقات مهرجان كان، ومن المقرر طرحه في دور العرض الفرنسية بالتزامن مع بداية عرضه في الافتتاح، وهو من إخراج ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره.

تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا.