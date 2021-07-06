عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبايك لي مع لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان قبل حفل الافتتاح.. صور

لجنة تحكيم المسابقة
لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان

التقط المخرج الأمريكي سبايك لي، مجموعة من الصور أمام كاميرات الإعلام مع باقي أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان التي يرأسها قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح المقرر الليلة. 

سبايك لي 

 

ظهر سبايك لي مع جميع أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان التي تضم كل من ماجي جيلنهال ، والممثلة الفرنسية ميلاني لوران، الممثلة والمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، المخرجة النمساوية جيسيكا هاوسنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، والممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، المخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيلهو، والممثل الكوري سونج كانج هو. 

من المقرر حصول سبايك لى على جائزة الإنجاز مدي الحياة ضمن فعاليات مهرجان كان، إلى جانب تسليمه الليلة جائزة السعفة الذهبية للممثلة الأمريكية جودي فوستر التي التقطت بدورها مجموعة من الصور قبل انطلاق حفل الافتتاح. 

لجنة تحكيم مهرجان كان 

حفل افتتاح مهرجان كان 

يستضيف قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الليلة، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، ليلتقوا مجددا بعد إلغاء دورة العام الفائت.

ألغي مهرجان كان العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذا كانت عودته مطلبا دوليا، ويحاول منظموه التغلب على كل التحديات الخاصة بالوباء على الرغم من المخاوف والترقب المستمر، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في أوروبا. 

قررت إدارة مهرجان كان إقامة النسخة 74 من هذا الحدث العالمي في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري، وفرضت على الجميع الالتزام بالأقنعة الطبية وإجراء الاختبارات كل 48  ساعة، مع السماح بالجلوس في مقاعد متقاربة، وإلغاء كل الأحداث الافتراضية على خلاف ما فعلته باقي المهرجانات في وقت سابق. 

txt

بونج جون هو يعود إلى مهرجان كان بعد عامين من تكريم فيلمه Parasite

txt

المخرج سبايك لي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان

فيلم افتتاح مهرجان كان 

اختير فيلم آدم درايفر وماريون كوتيار الجديد Annette، لعرضه في حفل الافتتاح الذي سيقام الليلة بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم وعدد من أبطاله. 

ينافس الفيلم الموسيقي Annette ضمن مسابقات مهرجان كان، ومن المقرر طرحه في دور العرض الفرنسية بالتزامن مع بداية عرضه في الافتتاح، وهو من إخراج ليوس كاراكس الذي يقدم فيلما باللغة الإنجليزية لأول مرة في مشواره. 

تدور أحداث فيلم Annette حول فرقة الآرت- الروك سباركس، التي تأسست عام 1971 على يد رون وراسل ماير، ووصف بأنه غامض وذو رؤية أيضا. 

سبايك لي مهرجان كان لجنة تحكيم مهرجان كان ماجي جيلينهال أفلام مهرجان كان

ترشيحاتنا

ما حكم صلاة المرأة بثوب نصف كم عليه خمار؟.. أمين الفتوى يجيب

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

التخطيط: الدولة نفذت مشروعات بـ 4.4 تريليون جنيه من 2014 حتى الآن

حبس موظف بنيابة مرور الدقي لاتهامه بهتك عرض طفلة

أزمات صحية في حياة ميار الببلاوى.. ممنوعة من الحركة وورم بالرحم ودعامة بالقلب

خوفت من الفضيحة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة سمالوط على يد شقيقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

سد النهضة والملء الثاني|هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

لا يجوز التفاوض إلى مالا نهاية.. ماذا سيحدث بعد الملء الثاني لسد النهضة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

طريقة عمل فتة عيد الأضحى .. أحلى من المحلات

فيديو

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ