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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق HUAWEI Band 6 أول سوار ذكي بكافة إمكانيات الساعة الذكية

صدى البلد

تستمر مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في تعزيز منتجاتها من الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء في السوق المصري، وذلك بالإعلان عن الإطلاق الرسمي  عن سوارها الذكي الجديد HUAWEI Band 6 في السوق  المصري. ويعد السوار الجديد كالأفضل في فئته، حيث يقدم للمستخدمين ميزات الساعة الذكية في سعر وشكل سوار ذكي، مثل مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب على مدار اليوم، ليكون بمثابة المساعد الشخصي للمستخدم في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على السوار الذكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي، ومتاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.

يتضمن السوار الذكي الجديد HUAWEI Band 6 العديد من الميزات والتقنيات التكنولوجية المبتكرة ليمثل امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته هواوي في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يقدم السوار للمستخدم العديد من الميزات المتطورة لتقديم تجربة مستخدم متكاملة بجهاز يقوم بدور المساعد الشخصي  ومن أبرز الوظائف التي يوفرها السوار هي تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 لمتابعة معدل ضربات القلب، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم.

ويشتمل سوار HUAWEI Band 6 على شاشة عرض كاملة AMOLED FullView مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64%، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته. وتوفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين المزيد من الوضوح للمعلومات وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام، فيمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.

وبفضل مجموعة شرائح عالية الكفاءة وتقنيات هواوي الذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تمنح يومين من الاستخدام.

وتوفر ميزات اللياقة البدنية في سوار HUAWEI Band 6 الذكي تجربة جديدة للمستخدمين، حيث يتضمن 96 وضعأ للتمرين، بينهم 11 وضعًا احترافيًا إضافياً مثل الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعًا آخر مخصصًا، بما في ذلك اللياقة البدنية وألعاب الكرة وأنواع الرقص. ويعتمد سوار HUAWEI Band 6 على تقنية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSportTM الخاصة بهواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق استنادًا إلى معلمات متعددة الأبعاد مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمارين، لتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.

بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم خفيف الوزن، تم تصميم سوار HUAWEI Band 6 لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة مثل التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة والتحكم في تشغيل الموسيقى ويأتي بخاصية التقاط الصور عن بُعد من الكاميرا على الهاتف الذكي.

لا يقوم سوار HUAWEI Band 6 بإعادة تعريف الشكل التقليدي للسوار الذكي فحسب، بل هو أيضًا المنتج القابل للارتداء الأكثر تنوعًا في السوق، مما يمنح المستخدمين طرق جديدة للعيش بأسلوب حياة صحي ونشط.

يذكر أن شركة هواوي تحقق نجاحاً كبيراً في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، وتوفيرها بأحدث التقنيات التكنولوجية المطورة لتساعد المستخدم على إنجاز المهام اليومية والحفاظ على الصحة، وهو ما يشهده المستخدمون بالفعل في مختلف الأجهزة التي تطلقها هواوي، والتي تعد بمثابة المساعد الشخصي للمستخدمين في كل تفاصيل حياتهم اليومية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على السوار الذكي عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي، ومتاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.

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