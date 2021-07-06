مواليد 7 يوليو.. اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:



مواليد 7 يوليو علم الأرقام

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت من مواليد 7 يوليو فإن ذلك يعنى انه سيكون مستوى ثقتك منخفضًا خلال هذه الفترة ولن تتمكن من التركيز بشكل صحيح على عملك.

لا داعي للقلق كثيرا فعندما يحين الوقت المناسب ، ستنتهي كل مشاكلك و تبقى إيجابيا وتمضي قدما. إذا كنت تفكر في القيام بشيء كبير ، فمن المستحسن أن تتخذ قرارك بحكمة.

من ناحية أخرى ، سيكون هذا الأسبوع مزدحمًا جدًا للموظفين و قد يزيد عبء الأعمال المعلقة عليك خلال هذه الفترة.

سيكون موقف كبار السن أيضًا صارمًا جدًا تجاهك و في مثل هذه الحالة ، ينصح بعدم الإهمال تجاه العمل.

ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية وسوف تحصل على دعم من جميع أعضاء منزلك. يمكنك الحصول على بعض الأخبار السارة من الأخ أو الأخت خلال هذه الفترة.

مواليد برج السرطان

إذا كنت متزوجًا ، فهناك احتمال للقطاء مع زوجتك خلال هذه الفترة. تحتاج أيضًا إلى التركيز على حياتك الزوجية.

ستكون حالتك المالية على ما يرام و ستتمكن من تحقيق وفورات كبيرة خلال هذا الوقت.

بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، لا تكن مهملاً إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.