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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ضربت ممثلة أمريكية بالجزمة

هنا مهرجان كان.. عندما طلّت تحية كاريوكا بـ الملاية اللف

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

مهرجان كان السينمائي Festival de Cannes، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، وأشهرها من حيث المشاركة والحضور الكبير للنجوم في حفل افتتاحه أو فعالياته.

مهرجان كان يعود تأسيسه لعام 1946 ويقام في مدينة كان الفرنسية وبالتحديد في قصر المهرجانات في شارع لاكروازييت الشهير على سواحل خليج كان اللازوردية.

القُبلات ممنوعة هذا العام 

وتنطلق في تلك الأثناء النسخة الـ 74 من مهرجان كان في فرنسا، بمشاركو واسعة من نجوم الفن والسينما في العالم.

ويعد مهرجان كان، المهرجان العالمي الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا التي أخرته عامًا كاملًا، ليعود مجدداً بزهوة سجادته الحمراء وإطلالة نجومه.

مهرجان كان السينمائي 

المفوض العام للمهرجان تييري فريمو أكد في تصريحات إعلامية أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد وعلى الحضور توخي الحذر. 

وأعلن فريمو عن شرط لحضور المهرجان وهو التزام المدعوين بمنع تبادل القبلات، كما حذر رئيس المهرجان بيار ليسكور من إقامة سهرات وتجمعات كي لا تحدث عواقب وخيمة.

اشتراطات قاسية

واشترطت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي على الضيوف الذين لم يتلقوا لقاح كورونا بضرورة تقديم نتيجة اختبار سلبية لم يمر عليها أكثر من 48  ساعة، ويتعين عليهم الخضوع للاختبار كل يومين طوال فترة إقامتهم. 

تنطبق هذه الشروط على الأشخاص الذين تم تلقيحهم أيضا، خاصة الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي. 

وتتم الاختبارات بناء على الكشف عن اللعاب دون الحاجة لإجراء مسحة عن طريق الأنف أو الحلق.

تحية كاريوكا.. بطلة أشهر قصة في « كان »

ويرتبط مهرجان كان في أذهان المصريين بالفنانة تحية كاريوكا التي كانت لها قصص تاريخية في المهرجان لم تسقط من ذاكرة المهرجان السينمائي.

في عام 1956 توجهت تحية كاريوكا إلى مدينة كان للمشاركة في المهرجان عندما ترشح فيلمها شباب امرأة للمنافسة على جائزة عالمية.

تحية كاريوكا في مهرجان كان

استاءت تحية كاريوكا عندما دخل الوفد المصري إلى المهرجان بينما لم يلق أي ترحيب أو استقبال حافل من المنظمين والمصورين، فغضبت بشدة قبل أن يلهمها ذكاؤها لحيلة أخرى.

خرجت تحية كاريوكا من حفل الافتتاح وعادت تطل على سجادة كان بملاية لف وشبشب، فحازت على انتباه الجميع وتعقبتها الكاميرات طوال فترة وجودها وكتبت عمها الصحف العالمية.

ضربت ممثلة أمريكية بالجزمة 

في عشاء سينمائي ضم نجمات العالم من هوليود وفرنسا والعرب وغيرهم، تبادلت الفنانون الحديث عن القضية الفلسطينية، وعندها تحدثت الممثلة الأمريكية سوزان هيوارد بإساءة للعرب قائلة: « اسرائيل دولة متحضرة تدافع عن حقها فى وطنها وسط وحوش وحيوانات ».

تحية كاريوكا مع نجمات العالم

وكانت تحية كاريوكا معروفة بوطنيتها وانتمائها الشديدين فلم تتمالك نفسها حتى قامت وتوجهت نحوها لتضربها بحذائها. 

 

 

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