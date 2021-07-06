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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«تطعيمك - مناعتك -حياة» .. حملة لجامعة الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض
جناح الأزهر في معرض الكتاب

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة لجامعة الأزهر حملة توعوية تحت شعار "تطعيمك-مناعتك-حياة"، وذلك في جناح الأزهر، المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر تحرص دائما على المشاركة الفعالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، من أجل خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى رواد المعرض، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات المجتمعية التي تهدف إلى توعية الجمهور بالقضايا المعاصرة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن حملة "تطعيمك-مناعتك-حياة" قد أطلقتها اللجنة الدائمة لخدمة المجتمع، والتي شكلتها جامعة الأزهر بهدف توفير الخدمات المجانية للمواطن، من خلال تسيير قوافل طبية إلى كافة ربوع مصر، للكشف المجاني على المواطنين وإجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة، مع تحويل العمليات الكبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر.
 
وأضاف الدكتور المحرصاوي أن الحملة تستهدف توعية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بمخاطر انتشار عدوى وباء كوفيد 19، وكيفية الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات وتطهير اليدين باستمرار والابتعاد عن الأماكن المغلقة المزدحمة، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على الحصول على التطعيمات التي توفرها الدولة.

وقام أعضاء الحملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوزيع الهدايا العينية، مثل الكحول والكمامات والملابس التي تحمل شعار الحملة على رواد المعرض وجناح الأزهر.


ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر في معرض الكتاب

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حملة توعوية خدمة المجتمع معرض القاهرة جامعة الأزهر رواد

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