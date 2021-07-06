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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة المنصورية

صدى البلد

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة فتاة بترعة المنصورية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها. 


تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي مدينة كرداسة بالعثور على جثة طافية بترعة المنصورية، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ لفحص ملابساته. 


أشارت التحريات الاولية بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الجثة لفتاة في العشرينات من عمرها مجهولة الهوية حيث لم يتم العثور بملابسها على اي اثبات للشخصية. 
وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر لفحص بلاغات التغيب ومطابقتها بمواصفات جثة الفتاة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لتحديد سبب الوفاة وما إذا توجد بها شبهة جنائية من عدمه.

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