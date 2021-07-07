مصطفى الفقي : الفريق الراحل محمد العصار قدم خدمات جليلة للوطن.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المحلل السياسي إن الفريق الراحل محمد العصار كان شخصية فريدة بخلقه وحيائه وعمله ، مؤكدًا أنه قدم خدمات جليلة للوطن.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن الفريق الراحل محمد العصار كان كالمظلة يغطي مساحات كبيرة في كافة المجالات .

وكانت قد وافقت أمس الثلاثاء الذكرى الأولى لوفاة الفريق محمد العصار؛ وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق؛ وأحد قادة القوات المسلحة الذي كان له دور كبير في عملية تطوير وتسليح الجيش المصري المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات المختلفة.

الفريق محمد العصار كان مدرسة تتلمذ على يده أجيال من المهندسين بالقوات المسلحة، وتعلموا منه الإصرار والمتابعة وتطبيق الجودة الكاملة في جميع الأعمال في المنتج والتخطيط والمتابعة والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه كما أن مجهودات الفريق محمد العصار ملموسة على الأرض.

وشهد الإنتاج الحربي في عهده؛ طفرة كبيرة وتطوير كبير؛ كذلك التعاون مع جميع الدول من أجل خدمة عملية التنمية في مصر ؛ كذلك توطين الصناعات المدنية والعسكرية في مصر.

حياته العسكرية

تخرج الفريق محمد العصار من الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.

كما حصل على العديد من المؤهلات والدرجات العلمية، مثل بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراه الهندسة الكهربائية.

وتقلد الفريق محمد العصار، كافة الوظائف الرئيسية داخل القوات المسلحة حتى وصل إلى مساعدًا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

دوره في ثورة 25 يناير

كان الفريق محمد العصار عضواً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية؛ كما أن للعصار كان له دور كبير في الحفاظ على الجبهة الداخلية لمصر أثناء وبعد ثورة ٢٥ يناير.