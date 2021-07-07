بمشاركة 6 قاطرات و7 لانشات.. تفاصيل احتفالية قناة السويس بمغادرة "إيفر جيفين"



كشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، تفاصيل إقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفين، المجري الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء.





كما كشفت المصادر، عن مشاركة 6 قاطرات، و7 لانشات، في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، باكر الاربعاء، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية.

اشارت المصادر الي قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية علي هامش توقيع عقود التسوية الاخيرة لمفاوضات ايفر جيفين.

كما اوضحت المصادر الاطمئنان علي سلامة الطاقم البحري للسفينة ايفر جيفين والمكون من 25 بحري، قبل ساعات من المغادرة.

حصلت السفينة "إيفر جيفين"، على شهادة هيئة الإشراف الأمريكية ABS، بصلاحية وسلامة العبور الملاحي؛ لاستكمال رحلتها البحرية نحو وجهتها.

وأكدت مصادر مطلعة انتهاء إجراءات مغادرة السفينة البنمية من المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد فحص المحركات والتأكد من سلامتها، وذلك من قِبل لجنة فنية من هيئة الإشراف الأمريكية ABS، واستخراج شهادة سلامة العبور لاستكمال مسيرها.

وأشارت المصادر إلى تولي اثنين من كبار مرشدي قناة السويس إرشاد السفينة حتى مغادرتها المجري الملاحي للقناة، واستكمال رحلتها البحرية التي بدأتها في مارس الماضي، وأعاق حادث الجنوح الذي تعرضت إليه إتمامها، لتتجه بعد قرار رفع الحجز التحفظي للسفينة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأنهى ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم "إيفر جيفين" البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا الأربعاء.

