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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 طالبا في اللجنة.. محافظ القاهرة: مستعدون لامتحانات الثانوية العامة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم ١٠ الشهر الجاري ، مشيرا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدد من مدارس العاصمة للوقوف على استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية منها مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية والمحمدية الرسمية لغات والحواياتي وعابدين الثانوية بنات . 

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣  طالبا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام  و٨٨١٦ طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج ، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

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وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار .

كما أثنى المحافظ خلال الجولة على جهود القائمين على العملية التعليمية لحرصهم على حصول جميع العاملين المشاركين  في أعمال  امتحانات الثانوية العامة على لقاح فيروس كورونا.


وأكد المحافظ بأنه تم مع الإدارة العامة لمرور القاهرة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة  .
ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

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القاهرة الثانوية العامة محافظ القاهرة الطلاب رؤساء الاحياء مديرية التربية والتعليم

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