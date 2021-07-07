المسرح له سحر خاص.. هاني رمزي في كواليس أبو العربي

نشر الفنان هاني رمزي صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

وظهر هاني رمزي في الصورة يقف على خشبة أحد المسارح، وعلق على الصور قائلا: "فعلا المسرح له سحر خاص، لما بشوف سعادة الناس واسمع ضحكتهم بحس اني طاير في السما".

مسرحية “أبو العربي” من بطولة هاني رمزي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، ويشارك فى بطولتها داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي “هاني رمزي” الشخصية الشهيرة، حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟