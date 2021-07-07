ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء| أسباب وقيمة

تماسكت أسعار الذهب الأربعاء 7 يوليو بالقرب من مستوى 1800 دولار الأونصة الهام من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المنعقد في يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار أمس، الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1799 دولارا للأونصة.

وعلقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي، والمقرر صدوره اليوم الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، والذي قد يلقي مزيدًا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من الفدرالي الأميركي للتشديد الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5% إلى 1086.38 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء 7 يوليو، متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات بين منتجي أوبك+، مما رفع احتمالات أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 74 سنتا بما يعادل 1% إلى 75.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من 3% أمس، الثلاثاء.

وارتفع الخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2% إلى 74.25 دولار للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

أنهى وزراء الطاقة في أوبك+، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للخام، محادثات بشأن سياسة الإمداد يوم الاثنين.

وأثار الإخفاق في المحادثات مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض، مما يؤدي إلى انهمار الإمدادات بالسوق.

هذا وصوتت أوبك على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر وتمديد التخفيضات المتبقية في الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، لكن المعارضة الإماراتية عرقلت الاتفاق.