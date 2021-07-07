التمويل العقارى 2021| تعرف على البنوك المشاركة بالمبادرة والأوراق المطلوبة للتقديم

يترقب العديد من راغبي الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، الإعلان رسميًّا عن المبادرة الرئاسية، والتي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه البنك المركزي بإطلاقها؛ لدعم المواطنين بفائدة 3%، ونظم تقسيط على 30 سنة منذ مارس الماضي.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري 2021 ، الفئات محدودة ومتوسطي الدخل ، وذلك لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، جاهزة للطرح رسمياً، والتى من المتوقع ان يعلن عن شروطها البنك المركزي خلال الأسابيع القادمة.



وبحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3% العديد من البنوك التي تقدم بالفعل تمويلا عقاريا، ومن المتوقع أن تدخل فى تمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بفائدة منخفضة 3%، ومن المتوقع أن يزيد عدد تلك البنوك فى الفترة القادمة، وجاءت القائمة كالتالى:



1- البنك الأهلي

2- البنك التجاري الدولي

3- البنك العربي الأفريقي الدولي

4- البنك العقاري المصري العربي

5- البنك المصرى الخليجي

7- بنك الاتحاد الوطني

8- بنك الاستثمار العربي

9- بنك التعمير والإسكان

10- بنك التنمية الصناعية

11- بنك الشركة المصرفية العربية

12- بنك القاهرة

13- بنك القطري الوطني الأهلي

14- بنك الكويت الوطني

15- بنك المصرف المتحد

16- بنك بلوم

17- بنك فيصل الإسلامي المصري

18- بنك كريدي أجريكول

19- بنك مصر

20- بنك ناصر الاجتماعي



الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري المصري

وحدد البنك المركزى الاوراق المطلوبة للتقديم للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقارى 2021، والتى جاءت كالتالى:

صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية شباب أو بنات

صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين

وثيقة الزواج ، قيد عائلي للمتزوجين

وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة.

بيان نفقة للمطلقات.

شهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة.

"برنت" معاش لأصحاب المعاشات.

مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص.

إيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياه _ كهرباء ) للشقة المطلوبة.

خطاب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة.