آداب القاهرة تكشف تفاصيل الفصل الدراسى الصيفي

أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، أنه تم بدء التسجيل فى مقررات الصيف ٢٠٢١ .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن فترة التسجيل تبدأ من اليوم و لمدة يومين فقط ، مؤكدا أن هذا الاختيار هو استبيان فقط وليس تسجيلا ، حيث ستفتح فقط للطلاب ، خيث يزيد عدد الطلاب الراغبين فى دراستها عن عشرة طلاب .



وأضاف الدكتور شريف شاهين ، أن الدراسة فى فصل الصيف تبدأ يوم السبت ٢٤ من يوليو وستستمر حتى يوم الخميس ٩ من سبتمبر القادم .

وأشار الدكتور شريف شاهين ، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى يبدأ يوم السبت الموافق ١١ من سبتمبر القادم بنظام البابل شيت .

إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى



جدير بالذكر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدات مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكليةالآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيثكانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان و مراجعتها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بالكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكلية وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابعمع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذبدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذالقواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كليةوالتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان الممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.



يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرةبداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسيةالمختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الاونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.