هاني جبران يقدم نصائح لتقوية الذاكرة بصورة طبيعية

تقوية الذاكرة بصورة طبيعية

قال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية، إن الذاكرة ترتبط بأشياء ومشاعر معينة، وبذلك تتحول الذاكرة القريبة إلى الذاكرة البعيدة وهى التى تستمر باقى العمر.

وأضاف الدكتور هاني جبران، خلال لقائه فى برنامج “صباحنا مصرى” المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هناك عدة خطوات لكى يحول الشخص ذاكرته القريبة التي تنسى سريعا إلى ذاكرة بعيدة يظل يتذكر أحداثها، أولا تكرار الشيء، ثانيا تشغيل جميع الحواس مع التكرار لكي ترتبط المشاعر بذلك الشىء.

وأوضح استشاري التغذية أن الله خلق الجميع ذاكرتهم قوية ولكن هناك بعض الأشخاص يصرون على تشغيل ذاكرتهم، وهم الذين يتصفون بقوة الذاكرة والبعض الآخر لا يصر على ذلك.

وأكد الدكتور هاني جبران أن تدريب الأشخاص على تشغيل ذاكرتهم بشكل دائم يعد شيئا هاما وهو مفتاح لأي شيء، مشيرا إلى أن بعض الزيوت والأكلات تقوى الذاكرة لدى الأشخاص منها الأوميجا 3 التوت البرى والكريز.

فوائد الأوميجا 3

يساعد على الاحتفاظ بذاكرة قوية وعدم حدوث الخرف أو داء الزهايمر، ويعمل على منع تصلب شرايين القلب.

زيت السمك

مادة غنية جدا بكثير من المواد والمكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولها فوائد جمة، وتصل فائدة زيت السمك إلى كل خلية في كل جهاز بالجسم.

ويمكن أن تلخص فوائد زيت السمك كالتالي:

1- يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعية على أحسن وأكمل وجه.

2- يخفف ويعالج ألم المفاصل المزمن.

3- يقلل من مشاكل التهابات الجلد .

4- يقوي وينشط من عمل الدماغ وكذلك يساعد على اكتمال نمو دماغ الطفل عند الأم المرضع، وتأخذ حبة واحدة في اليوم بعد الأكل.

أما عن زيادة الوزن فلا يوجد تاثير مباشر لذلك.

5- يقوي الشعر والأظافر، وأخيرا كل من لا يأكل السمك يأخذ حبة واحدة في اليوم بعد الأكل، وبالنسبة للأطفال يفضل أن يأكلوا السمك أو التونة أو السلمون والإكثار من المكسرات بدل الحبوب الدوائية، وهو مفيد لمرضى السكري والقلب والكوليسترول والضغط.

هناك بعض العادات الرئيسية التي يمكن أن نرتكبها بشكل يومي وتتسبب في حدوث فقدان الذاكرة، وهو ما ذكره موقع "Bustle" الاجتماعي، وتشمل ما يلي:



1- تجنب أشعة الشمس: يعتقد الكثير منا أن الشمس تؤدي إلى السحايا وأمراض الرأس، ولكن هذا غير صحيح، فالشمس تغذي الجسم بفيتامين (د) أحد العناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، نظرًا لقدرته على تقوية الذاكرة.



2- تناول فيتامين د: ويرتبط نقص فيتامين "د" بالجسم بخطر الإصابة بأمراض التدهور المعرفي، مثل الخرف والزهايمر، لذلك لا بد من تناول الأطعمة الغنية به، مثل البيض ومنتجات الألبان، والحصول على جرعات من أقراصه المكملة تحت إشراف الطبيب.



3- تجنب الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة: ويعتبر الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة أحد أسباب فقدان السمع وضعف الذاكرة، لذا فمن الأفضل تجنبها.



4- بذل الجهد المبالغ: الإجهاد الذي يتعرض له البعض يتسبب في مشاكل بدنية ونفسية، ويحفِّز المخ على إفراز مستويات هرمون الكوريتزول، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، ومن ثم الإصابة بالخرف وألزهايمر، نتيجة للالتهاب وتلف خلايا المخ.



5- قلة النوم: يجب ألا تقل عدد ساعات النوم يوميًا عن 8 ساعات، لتقوية الذاكرة وتقليل فرص الإصابة بالضعف الإدراكي؛ حيث إن النوم يمثل أهمية كبيرة لصحة جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما الدماغ.



6- نقص التغذية: نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم يؤثر سلبًا على صحة الدماغ، لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي غنيا بالعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز الوظائف الإدراكية، مثل فيتامين د والحديد وفيتامين B12.



7- قلة الحركة: تؤدي قلة الحركة إلى نقص التروية الدموية الواصلة لخلايا المخ، مما يعرضها لخطر التلف والضمور، ومن ثم الإصابة بفقدان الذاكرة، لذلك يتعين علينا أن نخصص وقتًا من اليوم لممارسة التمارين الرياضية، حتى وإن كان في المنزل.



8- تناول الأطعمة الدسمة: ويتسبب تناول الأطعمة الدسمة بكميات كبيرة، له تأثيرات سلبية على صحة الجسم عامةً، والمخ بشكل خاص.



9- التدخين: يعاني بعض المدخنين من ضعف الذاكرة، لأن الأضرار التي يلحقها التدخين بصحة القلب تجعله أقل قدرة على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، وبالتالي تدهور الوظائف العقلية.