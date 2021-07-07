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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم مطروح طلاب مطروح تالقوا فى مسابقة ابدع وابتكر

تعليم مطروح يكرم مدير المدارس المتميزة والطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية

وكيل الوزارة يكرم
وكيل الوزارة يكرم الطلاب الاوائل على مستوى الجمهورية

كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم “الأربعاء” صابر الصعيدي مدير مدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين وأبناء المدرسة الذين حصدوا المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة "أبدع وابتكر"، وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وعبد الشافي موجه عام الحاسب الآلي.

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كما كرم وكيل الوزارة، الطالبة السورية رهف بري بمدرسة السواني الإعدادية بنات والتي نالت المركز الثاني في ذات المسابقة المركزية للطلاب الوافدين على المستوى الجمهوري والتي أشرفت عليها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي.


وأوضح سلامة إن تلك المسابقة الوزارية تم تنظيمها لتحقيق الاستفادة من الأسس العلمية والتكنولوجية التي تعنى مادة الكمبيوتر بتنميتها وفق توجهات الوزارة مشيدا بتميز طلاب مطروح في المسابقة التكنولوجية التي تحث على الابتكار والإبداع.


وأكد وكيل الوزارة أن طلاب مدرسة وادي ماجد الإعدادية وطالبة السواني بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية تألقوا في المسابقة وقدموا عمل مميز بتحقيق إنجاز باهر على مستوى الجمهورية في ذلك التنافس المعرفي المركزي.


وقدم مدير تعليم مطروح التهنئة والشكر لصابر الصعيدي مدير مدرسة وادي ماجد وتوجيه عام الحاسب الآلي ومسئولي مدرسة السوداني وأسرة المادة بالمدرستين والطلاب الفائزين مشيدا بالتميز الواضح لطلاب مطروح في الأنشطة التربوية وحصدهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية هذا العام.


كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد التقى وأسامة رمضان وأحمد سالم عضوي لجنة تلقى الاعتذارات عن أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة التابعين للجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية بحضور حامد رمضان مندوب اللجنة الإدارية
ويستمر عمل اللجنة لمدة ٣ أيام بدأت من الإثنين الماضي اليوم الأربعاء بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.


وأوضح وكيل الوزارة أنه وفقا للتعليمات الوزارية لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين بالمدارس إلا طبقا للحالات التي حددتها الوزارة ومن خلال اللجنة المختصة بذلك مع التنبيه على جميع المعتذرين بعدم تمكينهم من الدخول إلى مقر الاعتذارات دون ارتداء الكمامة.


وأكد مدير تعليم مطروح أن الوزارة حددت حالات الاعتذار منها تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفى من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر، والعمل جزء من الوقت، وإجازة دون مرتب "المستند الدال على ذلك"، العمل جزء من الوقت "صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.


وأكد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الوزارة شددت على قبول اعتذار من لديها طفل رضيع حتى سنتين ووجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة" تقرير طبي + شهادة ميلاد "، أو طفل مصاب بمرض مزمن ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام، وسفر الزوج أو يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد" خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

محافظة مطروح اخبار المحافظات التربية والتعليم مسابقة ابدع وابتكر الطلاب الوافدين

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