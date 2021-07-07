إعلام القاهرة تقيم مشروعات تخرج الإذاعة والتليفزيون ..14 يوليو

تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام يقيم قسم الإذاعة والتليفزيون عرض وتقييم مشروعات التخرج دفعة الراحل الدكتور نبيل طلب يوم الأربعاء 14 يوليو بقاعة المؤتمرات بالكلية بإشراف الدكتور أريج فخر الدين المشرف العام على تدريب الفيديو ود. مروة محمود المشرف على تدريب الراديو.



وتضم مشروعات تخرج شعبة الفيديو 12 مشروعاً جماعياً هي: "فعل موصول" و"ولاد الميه" و"باكستيج" و"دوار" و"بصيرة" و"إنسان إلا ربع" و"ونس" و"قاب قوسين" و"التروكاج" و"Motor girl" و"المفازة" و"ترتيب تصاعدي".



ولأول مرة تم إنتاج 122 مشروعاً فردياً في شعبة الفيديو تنوعت بين 50 إعلان خدمي و57 فيتشر و15 فيلم قصير.



وضمت لجنة تحكيم مشروعات الفيديو الخبراء: د. مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام والإعلامية معتزة مهابة ود. لمياء سمير كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام ومشرف على مشروعات التخرج بكليات الإعلام والدكتور خالد الإتربي مدير عام برامج الثقافة والسياحة في الفضائية المصرية ومشرف على مشروعات تخرج كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية وأ. أحمد عبد العليم مخرج ومدير عام السياحة والمنوعات بقناة النيل الدولية.



وتضم مشروعات تخرج شعبة الراديو 12 مشروعاً هي: "الميزان" و"أصل وصورة" و"ضلع أعوج" و"تحت شجرة الزيتون" و"حلم واقع" و"فريسيا" و"إلا أنا" و"تحت السيطرة" و"تشويش" و"زمان بالألوان" و"كوكب تاني" و"ماراثون".



وضمت لجنة تحكيم مشروعات الراديو الخبراء: الإعلامية الدكتور نادية النشار عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة والإذاعي ماهر عبد العزيز المدير العام الأسبق لراديو مصر والإذاعي يحيى حسن والإعلامي محمود السعيد مذيع بقناة إكسترا نيوز وراديو 9090.