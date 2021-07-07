عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرفض إبداء أسباب.. محمد التاجي ينسحب من مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

محمد التاجي
محمد التاجي

انسحب الفنان محمد التاجي من مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، بعد خضوعه لبروفات استمرت لمدة تزيد عن شهرين.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد": أرفض إبداء أسباب الانسحاب، وتركت المسرحية منذ 10 أيام، ولكن أنا أحب مجدي الهواري وأحترمه وأعزه جدا".

وتابع محمد التاجي أنه كان متحمس جدا للعرض ولكن شاءت الأسباب أن يتركه، ويعتقد أن  انسحابه من العمل لن يسبب أى مشكلة فى مواعيد عرض المسرحية المقرر لها الخروج للنور قريبا". 

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"  من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكانت  تحمل اسم ليلة من ألف ليلة، وقدمها يحيى الفخراني على مدار 3 سنوات، ويعيدها على المسرح الخاص بشكل جديد.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع.

لم يهتم بالنتائج.. كواليس غياب محمد التاجي عن الفن لرعاية أمه

محمد التاجي يشيد بإنجازات السيسي.. ويتحدث عن بنت البلد

ملوك الجدعنة 

وكان قد كشف الفنان محمد التاجي عن كواليس تحضيره لمسلسل ملوك الجدعنة، حيث قال الفنان محمد التاجي ، إنه يقوم بالاتفاق مع المؤلف والمخرج لتجهيز ورسم الخطوط العريضة لأى شخصية ، ومن بعدها تترتب باقي المشاهد فى المسلسل حتى تكتمل الصورة مع انتهاء المسلسل.

وأضاف "التاجي"، خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن فيروس كورونا أثر مهنياً معه لأنه لم يستطع العمل مع الراحل يوسف شعبان.

 وأشار محمد التاجي، إلى أنه شارك مع الفنان يوسف شعبان فى عمل واحد فقط ، لذلك فكان سعيد بالعمل معه مرة أخرى من جديد.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.

محمد التاجي ياما في الجراب يا حاوي يحيى الفخراني ملوك الجدعنة أحمد خالد موسى

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الفن.. اقامة العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

كريم عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

أبطال "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" : قصة الفيلم موجودة بكل منزل

خاص.. سارة عبد الرحمن: طلبت الانضمام في الجزء الثاني من ليه لا؟

اليوم.. فرقة الأطلال للموسيقى العربية في ساقية الصاوي

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان أفلام السعودية

ذكرى وفاة رجاء الجداوي.. تعرف على تفاصيل علاقتها بخالتها تحية كاريوكا

أخبار الفن .. وفاة الشاعر سمير زكي صاحب أشهر أغاني محمد سعد .. انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المساواة بين الجنسين

دراسة : الأسماك أصبحت مدمنة بسبب إلقاء الأدوية في المراحيض

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE

باقة 600 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر موديلات 2021 | صور

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7 -7-2021

الولايات المتحدة تندم على الانسحاب السريع من أفغانستان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. نهلة الحوراني تكتب : القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ