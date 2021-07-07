أرفض إبداء أسباب.. محمد التاجي ينسحب من مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

انسحب الفنان محمد التاجي من مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، بعد خضوعه لبروفات استمرت لمدة تزيد عن شهرين.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد": أرفض إبداء أسباب الانسحاب، وتركت المسرحية منذ 10 أيام، ولكن أنا أحب مجدي الهواري وأحترمه وأعزه جدا".

وتابع محمد التاجي أنه كان متحمس جدا للعرض ولكن شاءت الأسباب أن يتركه، ويعتقد أن انسحابه من العمل لن يسبب أى مشكلة فى مواعيد عرض المسرحية المقرر لها الخروج للنور قريبا".

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكانت تحمل اسم ليلة من ألف ليلة، وقدمها يحيى الفخراني على مدار 3 سنوات، ويعيدها على المسرح الخاص بشكل جديد.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع.

ملوك الجدعنة

وكان قد كشف الفنان محمد التاجي عن كواليس تحضيره لمسلسل ملوك الجدعنة، حيث قال الفنان محمد التاجي ، إنه يقوم بالاتفاق مع المؤلف والمخرج لتجهيز ورسم الخطوط العريضة لأى شخصية ، ومن بعدها تترتب باقي المشاهد فى المسلسل حتى تكتمل الصورة مع انتهاء المسلسل.

وأضاف "التاجي"، خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ، أن فيروس كورونا أثر مهنياً معه لأنه لم يستطع العمل مع الراحل يوسف شعبان.

وأشار محمد التاجي، إلى أنه شارك مع الفنان يوسف شعبان فى عمل واحد فقط ، لذلك فكان سعيد بالعمل معه مرة أخرى من جديد.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.