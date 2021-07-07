عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تقدم الدعم لعدة دول في الكشف وتتبع متحورات فيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عزمها تقديم الدعم الرامي لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد للحد من إصابات "كوفيد 19"، من بينها البرازيل وباكستان وكينيا ونيجيريا، وذلك بهدف المساعدة في الكشف وتتبع متحورات الفيروس الجديدة.


وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هيئة الصحة العامة في لندن ستقدم الدعم لشركاء بريطانيا من خلال برنامج "نيو فارينت ايفاليويشن" الذي يركز على تتبع متحورات فيروس كورونا الجديدة.


ويهدف البرنامج إلى فحص التباين الجيني والأهداف الجزيئية المحتملة في الفيروس والإنسان، للعثور على إجابات ممكنة تساعد في مكافحة التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.


وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الدكتورة جيني هاريز : "تشكل المتحورات الجديدة من فيروس "كورونا-سارس-2" المسبب لكوفيد-19، تهديدًا كبيرًا ومن المهم أن نتذكر أنه في حالة الجائحة العالمية، لا يوجد بلد آمن حتى تصبح جميع البلدان آمنة".

بريطانيا كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 متحورات الفيروس

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المساواة بين الجنسين

دراسة : الأسماك أصبحت مدمنة بسبب إلقاء الأدوية في المراحيض

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE

باقة 600 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر موديلات 2021 | صور

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7 -7-2021

الولايات المتحدة تندم على الانسحاب السريع من أفغانستان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. نهلة الحوراني تكتب : القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ