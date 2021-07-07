بريطانيا تقدم الدعم لعدة دول في الكشف وتتبع متحورات فيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عزمها تقديم الدعم الرامي لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد للحد من إصابات "كوفيد 19"، من بينها البرازيل وباكستان وكينيا ونيجيريا، وذلك بهدف المساعدة في الكشف وتتبع متحورات الفيروس الجديدة.



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هيئة الصحة العامة في لندن ستقدم الدعم لشركاء بريطانيا من خلال برنامج "نيو فارينت ايفاليويشن" الذي يركز على تتبع متحورات فيروس كورونا الجديدة.



ويهدف البرنامج إلى فحص التباين الجيني والأهداف الجزيئية المحتملة في الفيروس والإنسان، للعثور على إجابات ممكنة تساعد في مكافحة التحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.



وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الدكتورة جيني هاريز : "تشكل المتحورات الجديدة من فيروس "كورونا-سارس-2" المسبب لكوفيد-19، تهديدًا كبيرًا ومن المهم أن نتذكر أنه في حالة الجائحة العالمية، لا يوجد بلد آمن حتى تصبح جميع البلدان آمنة".