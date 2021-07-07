ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر وجوجل بسبب حظر حساباته

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم “الأربعاء”، إنه سيقاضي فيسبوك وتويتر وجوجل ، إضافة إلى مديريها التنفيذيين مارك زوكربيرج وجاك دورسي وسوندار بيتشاي، بسبب حظر حساباته الشخصية على تلك المواقع.

وقام ترامب بالإعلان عن ذلك خلال تواجده في نادي الجولف الخاص به في بيدمينستر، نيوجيرسي، جنبًا إلى جنب مع اثنين من قادة معهد أمريكا فيرست بوليسي، وهي مجموعة غير ربحية مؤيدة لترامب لدعم الدعاوى القضائية.

وتشير الدعاوى القضائية الثلاث، المرفوعة في محكمة فيدرالية في فلوريدا ، أن عمالقة التكنولوجيا انتهكوا حقوق المدعين في التعديلات الأولى.

وتم الكشف عن الدعاوى القضائية بعد أكثر من شهر بقليل من قرار فيسبوك بحظر ترامب من استخدام المنصة حتى يناير 2023، كما أن المنفذ المفضل لترامب لوسائل التواصل الاجتماعي طوال فترة رئاسته "تويتر"، حظره نهائيًا في أعقاب السادس من يناير بعد غزو ​​مبني الكابيتول من قبل أنصاره.

ويسعى ترامب من خلال الدعاوى إلى إصدار أمر من المحكمة للشركات الإعلامية بالسماح لترامب بالعودة إلى منصاتها. كما يريدون من المحكمة أن تعلن أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو تشريع يمنع شركات التكنولوجيا من تحمل المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتهم، غير دستوري.

ورفض ممثلو تويتر وفيسبوك وجوجل التعليق.