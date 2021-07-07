عزة مصطفى: الجميع يترقب جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة غدا

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك أكثر من 150 مليون مواطن مصري و سوداني، بخلاف المواطنين فى الشعوب العربية، يتابعون غدًا ما سيتم فى مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة.



وأضافت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن العالم بالكامل يتابع ما سيتم فى قضية سد النهضة.

لقاءات وزير الخارجية



التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الخميس.

ويأتي هذا في ضوء الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثالث على التوالي حيث أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.

كما التقى شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

وقد عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أمس الثلاثاء، 4 لقاءات في العاصمة الأمريكية نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غدًا الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استهلت المهدي الاجتماعات، بلقاء المجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد في الدوحة في 15 يونيو.