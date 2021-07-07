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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

امام عاشور
امام عاشور

عقد إمام عاشور لاعب وسط فريق الزمالك ووكيله أحمد يحيى جلسة مع حسين لبيب رئيس الزمالك اليوم، لمناقشة عروض الاحتراف التي وصلت الى امام عاشور في الأيام القليلة الماضية من أنديه عربية وتركية.


وتحدث أمام عاشور مع مسؤولي الزمالك بشأن احترافه خارجيا في ظل وجود عروض جادة له بعد تألقه مع الزمالك في الفترة الماضية.

 

ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك طلب امام عاشور على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير أمام عاشور بالرحيل عن  النادي من عدمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

فرجانى بقميص الزمالك

نشر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك المنتهى تعاقده مع القلعة البيضاء هذا الموسم، صورة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بـ قميص نادي الزمالك أثناء تأدية بعض التدريبات داخل "الجيم".

 

وأشعل فرجانى ساسى، مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التى نشرها، وظهر فيها مرتديا قميص الزمالك، حيث طالبه مشجعو القلعة البيضاء بالعودة للنادى وتجديد عقده.

 

وقال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك عن ملف التجديد لـ ساسي، إن اللجنة الحالية ستحافظ على حقوق الزمالك كاملة في ملف اللاعب.

 

وأضاف “لبيب”، أنه عند استلم اللجنة النادي لم يقابلوا فريق الكرة سوى في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر، حينها جلسوا معهم في غرفة الملابس، وطلب من باتريس كارتيرون أن يعقد جلسة مع ساسي، وأول مرة حاول مقابلته كان قد رحل من النادي.


وتابع “تواصلنا معه هاتفيا وقيل لي إنه سيتصل بي وذلك لم يحدث حتى الآن.. تحدثت مع محاميه ووكيله أكثر من مرة ولم يردا علي سوى مرة واحدة واعتذرا عن الظروف التي تمنعهم من الرد، وقبل أسبوع تواصل محامي ساسي مع محامي الزمالك لمدة نصف ساعة، ولكن لن أستطيع الكشف عن تفاصيل حوارهما لأنه ليس من مصلحة الزمالك الكشف عنها الآن”.


وأوضح: “نحترم ساسي جدا، وهو من أفضل اللاعبين الذين لعبوا للفريق، ولو أراد ساسي أن يستكمل مشواره مع الزمالك فذلك ممكن ولكنني أستبعده، لأنه لم يحضر المران منذ 40 يوما، ولم يعتذر، وبالتالي اوكد ان الزمالك لا يقف على احد والفريق يسير بشكل جيد بدونه”.


وأضاف “لم نقصر في حق ساسي. نحن ناد حكومي نسير بإجراءات معينة وهناك خصومات وجزاءات ولائحة يجب الالتزام بها. كان من المفترض حضوره بعد مباريات منتخب تونس ولكنه لم يأتِ”.

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