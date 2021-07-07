عمان.. إصدار مراسيم سلطانية جديدة تخص دول مجلس التعاون

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق اليوم مرسومين سلطانيين ساميين حيث نص المرسوم السلطاني رقم (50 / 2021) بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال في المرسوم ذاته : نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ۲۷ من نوفمبر 2016 .

وأضاف : وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للصيغة المرفقة والمادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها بينما المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.



وجاء المرسوم السلطاني الثاني والذي حمل رقم ( 51 / 2021 ) بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونص المرسوم علي : نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ ۲۷ من نوفمبر 2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا للصيغة المرفقة والمادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.