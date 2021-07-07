صابرين: أنا بنت ميمي.. وقالت لي الناس ملهاش ذنب.. فيديو

تحدثت الفنانة صابرين، عن علاقتها بالفنانة ميمي جمال، التى حلت ضيفة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قائلة: "يمكن نجلاء ونورا بناتها بالأوراق الرسمية.. ولكن أنا بنتها بالأوراق الحياتية".



وأضافت صابرين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "سي بي سي"، "انا أكون متضايقة في المسرح وتبصلي بصة كدا ألاقي نفسي أتعدل وتقولي الناس ملهاش ذنب.. وكل أسراري فى الدنيا بقولهالها".



وتابعت: "أنا بقولها ميمايتي.. ونصيحتها نصيحة أم وزميلة.. وعلاقات الصداقة بتتوطد بالمسرح أكثر".



وفي سياق آخر، قالت الفنانة ميمي جمال، " أنا اطلقت من حسن مصطفي بسبب فستان سواريه لبسته على المسرح.. وفيه ناس ولاد حلال قوموه عليا وطلب مني أرفض ألبسه.. قلتله دا مسرح ولازم الشكل يبقي كويس.. شافني تاني بيه في البيت قالي نتطلق".



وأضافت "قالي إنه واثق فيا جدا بس كلام الناس ف ودانه مش حلو.. ومن ساعتها بلبس سواريه بس عليه دانتيل أو متغطي.. ودي كانت أقوي خناقة بينا".



وتابعت أنها لم تكن تغير عليه ولكنها تتعجب، معقبة: "ليه الغيرة وأنا كويسة جدا معاه شكلا وموضوعا.. واللي بيني وبينه أننا كنا عايزين المركب دي تمشي وكان عندنا بنتين ومكنتش عايزاهم يتجوزوا واحنا مفترقين".



وفي سياق آخر، كشفت الفنانة ميمي جمال، حقيقة عودتها للفن بعد الاعتزال، قائله: "بعدما استقرت حياتي وتحسنت ظروفي رأيت أنني من الممكن أن اشتغل بدلا من الجلوس في البيت".

وأضافت "جمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أنا بحب التمثيل جدا، ومن صغري وأنا بحب التمثيل"، مردفه: "خلال الفترة الماضية عُرض علي مسلسل وبعدما اطلعت عليه لم يكن لدي مانع، لكن كان لدي مشكلة في الدور وهو ليس هذا الدور الذي سأعود عليه، كنت عايزه أرجع بحاجه أحسن شويه".

وأشارت: "المسلسل جميل لكن بالنسبة لي سأنتظر فرصة أفضل من هذه"، متابعة: "لا أريد شخصية معينة لأنني جسدت شخصيات كثيرة، لكي أريد دور مؤثر أكثر، وأكون متواجدة في صلب الموضوع".



ميمي جمال تكشف عن آخر طلب لزوجها الراحل حسن مصطفى قبل وفاته

وفي وقت سابق، حلت الفنانة ميمي جمال ، ضيفة على برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، للحديث عن مشوارها الفني وعلاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن مصطفى ، الذي توفي عام 2015، بعد صراع مع المرض.

وكشفت ميمي جمال، خلال اللقاء عن سبب اعتزالها الفن بسبب رعايتها لزوجها الراحل حسن مصطفى في مرضه، وقالت إنها أقامت معه في المستشفى وهو في العناية المركزة وهي في غرفة خاصة لمدة 28 يوما.

وقالت ميمي جمال ، إنها كانت تمكث بجانب زوجها في المستشفى وتضع يديها على خدها فخاطبها قبل رحيله وطلب منها أن تغير هذه الوضعية قائلا: " شيلي إيدك من على خدك هتحطيها كتير بعد كده".

وطلب حسن مصطفى من ميمي جمال أن تساعده على شرب الماء قبل أن يسلم روحه إلى ربه وتحدث الوفاة.

وأوضحت ميمي جمال، أنها كانت تتفق مع زوجها على إنجاح زيجتهما مهما كانت الخلافات بينهما، وكشفت إن المرة الوحيدة التي غضبت منه فيها حينما رمي عليها يمين الطلاق بسبب مخالفتها لاتفاق بينهما وارتدائها لفستان سواريه مكشوف في إحدى المسرحيات رغم وعدها له بعدم تكرار هذا الموقف.



وتوفي الفنان حسن مصطفى عام 2015 عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وبعد رحلة فنية طويلة بدأت في الستينيات.