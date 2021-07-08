أوبرا الإسكندرية تنظم ليلة مصرية خالصة في احتفالات مئوية سيد درويش

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الاربعاء، فعاليات الليلة الثالثة من الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش في الإسكندرية (أوبر الإسكندرية).

وجاءت فعاليات هذه الاحتفالية بليلة مصرية علي انغام ريميسكي كورساكوف والايقاعات الشرقية بمشاركة فرقة الرقص المسرحي الحديث.

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وتضمن برنامج الحفل عرض شهرزاد للموسيقار العالمي ريمسكي كورساكوف من اخراج الفنان وليد عوني وتميز العرض بطابعه الشرقي كما تألق العارضين في الرقصات وظهروا في تناغم ذهني وحركي و حملت الخلفيات صور للمستشرقين لتكتمل الصورة البديعة في اطار شرقي عالمي حيث تعد رائعة كورساكوف شهرزاد من اهم سيمفونياته الموسيقية تألفت بوحي من قراءته لقصة الف ليلة وليلة وقصة شهريار وشهرزاد.

وبدأ الجزء الثاني من الاحتفال بليلة مصرية خالصة لفرقة بالية أوبرا القاهرة من تصميم الدكتور مجدي صابر حيث تألقت الفرقة وابهرت الجمهور بتابلوهات فنية من رقصات الصعيدي مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة و رقصة الاسكندراني التي تعد من اشهر الرقصات التي صممها محمود رضا.

وتعبر عن الثغر الباسم ورقصة الحجالة بالموسيقي الشعبية البدوية ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الاندلسي والعربي ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة ومنها طقوس الزواج واحتفالات الحصاد وفيضان النيل واحتفالات الميلاد وغيرها ورقصة الزار التي تظهر بعض الطقوس الشعبية وتعبر عن بعض المعتقدات الشائعة.

واختتم الاحتفال بمشهد من بالية كليوباترا فكرة ارمينيا كامل وموسيقي محمد سعد باشا وتصميم رقصات خوزيه بيريز وتناول القصة التاريخية لكليوباترا اخر ملكات مصر في عصر البطالمة بلغة معاصرة معتمدا علي اسلوب الرقص الكلاسيكي مع تشكيلات مستوحاه من الرقص المصري الحديث ومستندا الي النقوش علي جدران المعابد الفرعونية.