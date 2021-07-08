مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا.. ونواب: يزيد أعداد الوافدين.. الترويج السياحي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة دوره الكبير في تنشيط القطاع

سياحة النواب: الترويج السياحى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يزيد أعداد الوافدين لمصر

هاني العسال: مشروع التأشيرة الالكترونية يزيد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

إبراهيم نظير يشيد باهتمام الدولة بالتأشيرة الإلكترونية في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ، من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى ال 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.





ومن جانبها، أشارت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو ٢٠٢٠، لافتة إلى أن هذا التحديث سوف يسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.



وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولار أمريكي للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.



وأضافت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://www.visa2egypt.gov.eg/



وأشاد نواب البرلمان بضرورة اتخاذ هذه الخطوة في تنشيط القطاع السياحي في مصر، مؤكدين أنه يأتي في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة لكافة الزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة بعد التداعيات السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إضافة 28 جنسية جديدة إلى الـ 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم، يأتي في ضوء تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة لكافة الزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار النائب عمرو هندي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعما واهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بصفة عامة، موضحا أن أنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد تعمل الدولة بتلافي التداعيات السلبية التي عانى منها قطاع السياحة في مصر.

ولفت وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أنه يجب زيادة الترويج السياحى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الجولات الافتراضية، والاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية والترويج لها وعرضها في الخارج، مطالبا بضرورة الاستعداد التام لما بعد أزمة كورونا والتعامل السريع مع الوضع الجديد وخلق البيئة المناسبة لاستقبال السياح وطمأنتهم على سلامتهم.

وأكد المهندس هانى العسال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية المصرية يعد مشروع قومى متكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وبناء قواعد بيانية معلوماتية، مشيرًا إلى أن مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

وأضاف"العسال"، أن العالم كله بدأ يتبع أسلوب التأشيرة الالكترونية وهي جزء من الأعمال التحديثية التي ستسهل التواصل بين الأجهزة المعنية وستساعد على سرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولار أمريكي للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع شهريًا لشركات السياحة والفنادق والقرى السياحية ومراكز الغوص والأنشطة المرتبطة بالسياحة، بنحو مليار دولار شهريًا طبقا لإحصائيات وزارة السياحة، متمثلة في توقف رحلات نحو 400 ألف سائح شهريًا كانت تستقبلهم منتجعات البحر الأحمر شهريًا ويقضون نحو 4 مليون ليلة سياحية، بمعدل متوسط 10 ليال لكل سائح، في الوقت الذي أغلقت مختلف الفنادق والشركات والمطاعم والبازارات والكافيهات أبوابها منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "العسال"، أن خسائر القطاع السياحى المصرى منذ جائحة كورونا وحتى الآن تتجاوز 15 مليار دولار، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة السُبل وإصدار قرارات من رئيس الوزراء استثنائية تمكن جميع القائمين بالقطاع السياحي بالنهوض مرة أخرى.

وأردف: "جميع القائمين على قطاع السياحة لديهم ثقة أن مرحلة جائحة كورونا يعقبها مرحلة الانتعاش بدعم من المبادرات والدعم الحكومي الكبير لكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها القطاع السياحي لمساعدتها على تجاوز المرحلة الحالية"، موجهًا الشكر لكافة القائمين على القطاع.

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لتفادي تداعيات فيروس كورونا السلبية على القطاع السياحي، والذي تأثر وضعه بشكل كبير، خاصة مع سياسات الإغلاق التي إتخذتها بعض الدول.

وأشاد النائب إبراهيم نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على ضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على العمالة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه من المهم التوجه نحو التسويق الإلكتروني وضرورة الاهتمام به لضرورته في السنوات الأخيرة في توجيه دفة الحركة السياحية في العالم‏، منوها إلى أن شركات السياحة العالمية أصبحت تهتم به لاعتماد نسبة كبيرة من الأفراد عليه في حجوزاتهم بشكل شخصي.

