لبنان.. تقارير تكشف موعد حسم الحريري لملف الحكومة

كشفت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري ينتظر عودة السفيرنين الفرنسية ​آن غريو​ والأمريكية ​دوروثي شيا​ من ​السعودية​ لحسم الملف الحكومي.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادر قولها إن "الحريري اجتمع بكتلته النيابية المستقبل​، وأكد لنواب الكتلة أن التعطيل في ملف تشكيل الحكومة لا يزال سيد الموقف".

وأضافت المصادر: "كرر الحريري اتهام فريق ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بهذا التعطيل وقال إنهم يعملون على قاعدة إما حكومة يمكن خلالها التعطيل والتحكم بتوجهاتها، وإما لاحكومة وبالتالي ليس هناك تأليف وسط هذه الأجواء".

وتابعت المصادر أن "الحريري أكد للكتلة أن الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأشارت إلى أن "موضوع الاعتذار قابل ومطروح بشكل جدي، فيما المسار الآخر هو الاستمرار بالمراوحة، ولا يوجد أي سعي لطرح تشكيلة جديدة في الوقت الحالي".

الراعي يعلق

في الوقت نفسه، طالب البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإسراع في تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

في مؤتمر صحفي عقب لقائه عون في قصر بعبدا، قال الراعي إن "هدف اللقاء كان وضع الرئيس عون في جو لقاء الفاتيكان مع البابا فرنسيس، ويجب على الجميع العمل لتطبيق نداء البابا".

وأضاف: "البابا فرنسيس يحمل القضية اللبنانية في أعماق قلبه وعلينا في لبنان أن نبني بيتنا الداخلي"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على الجميع ويجب التكاتف والتضامن لحل الأزمات".

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال الراعي: "لم نتناول الحديث التقني عن تشكيل الحكومة والجميع يعرف أن المطلب الوطني هو حكومة اختصاصيين".

وتابع الراعي "أطالب الحريري الإسراع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ووفقا لروح الدستور".

وأضاف الراعي "ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو عدم تشكيل الحكومة ولا يمكن التأخر ولو لربع دقيقة بعد عن التشكيل".

