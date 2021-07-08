جامعة حلوان تختتم امتحانات نهاية العام اليوم

تختتم جامعة حلوان اليوم الخميس الموافق 8 يوليو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ولذا كانت قد انطلقت مع بداية شهر يونيو الماضي .



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، في كليات العلوم والتربية وتكنولوجيا التعليم والتمريض وهندسة المطرية والصيدلة والطب .



وتقام الامتحانات وسط العديد من الإجراءات الاحترازية الوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى من أول بوابة الدخول الى الجامعة فحرصت الجامعة قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم .

والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات وتطهيرها وتهويتها، كما تابع سيادته انتظام عملية دخول الطلاب إلي الجامعة لمنع التكدس وتيسير عملية دخولهم إلي لجان الامتحانات.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بهدوء وانتظام وان الجامعة تعمل على توفير مناخ هادئ الطلاب حتى يستطيعوا أن يخضوا امتحاناتهم في أجواء مريحة لهم .

وصرح الدكتور "رفاعي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن جامعة حلوان مستمرة في خوض الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو، وأشار إلى أنه قد انتهت بعض الكليات الجامعة من الامتحانات وهناك بعض الكليات سوف تنتهي امتحاناتها في يوم الخميس .

نائب رئيس جامعة حلوان انتظام أعمال الكنترولات لسرعة إعلان النتائج



وأضاف الدكتور حسام رفاعي أن الكنترولات بالكليات انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق لإعلانها في اقرب وقت.

وأردف نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقوم بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى لجنة الامتحانات، كما تؤكد الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب قبل دخولهم الى الجامعة واستمرار ارتدها داخل الجامعة ولجان الامتحانات .

جدير بالذكر انه قد ناقش طلاب الإذاعة و التليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم.

وهنأ الدكتور ماجد نجم طلاب الإذاعة و التليفزيون بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن اهتمام جامعة حلوان بأبناء القسم يأتي من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها على مر العصور للحصول على المعلومات من مصادرها بشكل محايد بالإضافة إلى متابعة الأحداث والتثقيف والترفيه والإنتاج والترويج فضلا عن كونها تعكس وتنقل صوت الجماهير وحاجاتها المجتمعية.