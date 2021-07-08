خاص| 5 دول تستحوذ على 65% من صادرات الأثاث المصري 2021

استحوذت 5 دول ” السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، السودان” على 65.4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بقيمة 68 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديري للأثاث والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه تسيطر السعودية وحدها على 24% من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ” يناير- مايو 2021″ لتبلغ 25 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار بنمو 19%.

وزادت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 44.4% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار، وللأردن بنسبة 66.7% لتسجل 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى الإمارات بنسبة 7.7% لتسجل 14 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار، وللسودان لتبلغ 8 ملايين دولار في مقابل 5ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل 3ملايين دولار في مقابل مليوني دولار.

واستقرت صادرات مصر من الأثاث لسلطنة عمان خلال أول 5 أشهر من 2021، عند 8 ملايين دولار، ولأمريكا عند 4 ملايين دولار، بينما ارتفعت لباقي الدول بنسبة 56.2% لتبلغ 25 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار