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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| 5 دول تستحوذ على 65% من صادرات الأثاث المصري 2021

صدى البلد

استحوذت 5 دول ” السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان،  السودان” على 65.4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 5 أشهر من العام الجاري  بقيمة 68 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديري للأثاث والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه تسيطر السعودية وحدها على 24% من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من ” يناير- مايو 2021″ لتبلغ 25 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار بنمو 19%.

 وزادت صادرات مصر من الأثاث  للعراق بنسبة 44.4% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار، وللأردن بنسبة 66.7% لتسجل 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار.

 وارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى الإمارات بنسبة 7.7% لتسجل 14 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار، وللسودان لتبلغ 8 ملايين دولار في مقابل 5ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل 3ملايين دولار في مقابل مليوني دولار.

 واستقرت صادرات مصر من الأثاث لسلطنة عمان خلال أول 5 أشهر من 2021، عند 8 ملايين دولار، ولأمريكا عند 4 ملايين دولار،  بينما ارتفعت لباقي الدول بنسبة 56.2% لتبلغ 25 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار

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