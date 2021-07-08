احذر تجاهل هذه الأعراض.. تتنبأ بالجلطة الدماغية قبل 10 سنوات من الإصابة

أوضحت دراسة جديدة أعراضا تظهر قبل 10 سنوات على الناس المعرضين لخطر حدوث جلطة دماغية مما يساهم في تقليل عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالجلطة الدماغية وذلك من خلال المؤشرات الأوية المكتشفة.

مجتمع الدراسة

وقام باحثون من جامعة «إيراسموس إم سي» في روتردام بهولندا بفحص بيانات 14712 شخصًا تم تعقبهم لمدة تصل إلى 28 عامًا حيث أجريت عليهم سلسلة من الاختبارات العقلية والجسدية في بداية الدراسة بالإضافة إلى فحوصات دورية كل بضع سنوات طوال فترة الدراسة.

وشملت الاختبارات التي أجريت على هؤلاء الأشخاص اختبارات الذاكرة، والطلاقة اللفظية، ورد الفعل، وتقييم قدرتهم على الغسل والطهي والتنظيف، وإدارة شؤونهم المالية.

نتيجة الدراسة



كشف التحليل أن أداء الأشخاص الذين تعرضوا للسكتة الدماغية بدأ يتراجع قبل 10 سنوات مقارنة مع أقرانهم الأصحاء في عينة البحث، حسب وكالة «سبتوتينك».

وبحسب الدراسة التي نشرت بعض تفاصيلها ديلي ميل البريطانية، تحت عنوان: (تدعي الدراسة أن

السكتة الدماغية يظهرون علامات عقلية منبهة لحالة تلوح في الأفق لحدوث جلطة دماغية قبل 10 سنوات من الإصابة)، فقد ظهرت الاختلافات في قدرتهم على أداء المهام اليومية الأساسية قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من حدوث الجلطة الدماغية.

أمراض خطرة

قالت الدكتورة أليس حشمت الله، الباحثة في الدراسة المنشورة بشكل مفصل في مجلة «طب الأعصاب وجراحة المخ» العلمية: «أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن مرضى السكتة الدماغية في المستقبل يبدؤون في الانحراف عن الضوابط المثالية لعينة البحث الخالية من السكتات الدماغية قبل مدة تصل إلى 10 سنوات من حدوث الجلطة الحادة، مما يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي والوظيفي معرضون بشكل أكبر للإصابة بالجلطة الدماغية وهم مرشحون محتملون لذلك».

ونبهت «حشمت الله» أن النتائج تشير إلى حدوث تغيرات جسدية ضارة في الدماغ قبل سنوات، حيث أن الانخفاض المتسارع في الإدراك والوظائف اليومية قبل حدوث الجلطة الدماغية يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من سكتة دماغية مستقبلية يعانون من أضرار متراكمة داخل الدماغ قبل سنوات من الحدث الحاد، مثل مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، والتنكس العصبي، والالتهاب.

