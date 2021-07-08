إطار سيارته انفجر.. إصابة محاسب في حادث بسوهاج

أصيب محاسب إثر اصطدامه بسيارته الملاكي في أحد أعمدة الإنارة، في أخميم شرقي محافظة سوهاج، إثر انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بوصول المدعو (محمد ا ق س - 26 عامًا - محاسب - ويقيم بندر أخميم)، إلى مستشفى أخميم المركزي، مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدامه بسيارته الملاكي في أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء قيادته السيارة اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر، واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.