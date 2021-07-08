الرئيس السيسي: مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة خطوة لتمكينها| فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة يتم التركيز فيه على قضيتين، حيث أنهما أكثر الحاحا، القضية الأولى هي التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق قيم المساواة بين الجنسين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر ، أن القضية الثانية تتعلق بمكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة، التي تكون عادة من أكثر الفئات معاناة من هذا الإرهاب.

وتابع الرئيس السيسي، "يسعدني أؤكد على الغاية الأساسية التي ننشدها جميعا، وهى تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، ولكن هذا لن يتم دون تمكين حقيقي للمراة في كافة مجالات الحياة، كما أن تمكين المرأة هو كلمة السر لبناء حضارات قوية، وواجبنا المخلص تجاه شعوبنا يحتم علينا منح المرأة فرصة للمشاركة فى كافة المجالات".