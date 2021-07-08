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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي تغذية علاجية: لدينا آلاف العملاء في شركة أون تارجت فارما

أخصائي تغذية علاجية
أخصائي تغذية علاجية

أكد الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن  الفريق الطبي لـ أون تارجت فارما يتابع مع من يرغب في إنقاص وزنه لحظة بلحظة .

 

وأضاف  أحمد نبيل في حواره في برنامج " 3 ستات " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يرغب في  إنقاص وزنه يتواصل معنا ويتم  تحديد  طرق النظام الغذائي  المخصص له، ويتم طلب تحاليل طبية في بعض  الحالات".

 

وتابع احمد نبيل :" لدينا آلاف العملاء في شركة اون تارجت فارما وذلك نتيجة ثقة العملاء في النتائج التي تحدث وإنقاص الوزن للكثير من العملاء  في وقت قياسي ".

 

السمنة ومرض السكر 


قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

 

وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية "منال سلامة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوارثة فيه عالية جدا".


وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".


تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".
 

أون تارجت فارما تغذية علاجية انقاص الوزن أدوية التخسيس أحمد نبيل

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