غير اللحمة.. 5 مصادر رخيصة للحصول على البروتين

البروتين جزء مهم من نظام غذائي صحي، تتكون البروتينات من "لبنات بناء" كيميائية تسمى الأحماض الأمينية، كما يستخدم جسمك الأحماض الأمينية لبناء وإصلاح العضلات والعظام وتكوين الهرمونات والإنزيمات، ويمكن استخدامها أيضًا كمصدر للطاقة.

تشير الدراسات إلى أن تناول البروتين يمكن أن يساعد أيضًا على إنقاص الوزن ودهون البطن مع زيادة كتلة العضلات وقوتها .

قد يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين أيضًا في خفض ضغط الدم ومحاربة مرض السكري وغير ذلك .



مصادر رخيصة للحصول على البروتين

يمكنك بسهولة تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين باتباع الإرشادات الغذائية الصحية، وتناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين .

- بيض

- منتجات الألبان - الحليب واللبن (وخاصة الزبادي اليوناني) والجبن (خاصة الجبن القريش)

- المكسرات (بما في ذلك معجون الجوز) والبذور - اللوز والصنوبر والجوز والمكاديميا والبندق والكاجو وبذور اليقطين وبذور السمسم وبذور عباد الشمس

- البقوليات والفاصوليا - جميع الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء والتوفو.

- بعض المنتجات القائمة على الحبوب والحبوب هي أيضًا مصادر للبروتين ، ولكنها عمومًا لا تحتوي على نسبة عالية من البروتين مثل اللحوم ومنتجات اللحوم البديلة.

- كما يحتوي الجبن القريش قليل الدسم أو الريكوتا على نسبة عالية من البروتين، والمكسرات والبذور رائعة في السلطات أو تناولها بين الوجبات بشكل صحي

الشوفان من بين أصح الحبوب المتاحة ، كما أنها توفر الألياف الصحية والمغنيسيوم والمنغنيز والثيامين (فيتامين ب 1) والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

المصدر healthline