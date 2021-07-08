عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 4 مواطنين بسبب ثعابين بطريق الاسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية  من إدعاءات حول مصرع 4 مواطنين فى حادث تسبب فيه شاب يحمل ثعابين داخل سيارة "ميكروباص" على طريق الإسكندرية.

واضاف المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى إتجاه الإسكندرية - بدائرة مركز شرطة أبو حمص - بمديرية أمن البحيرة بتاريخ 26 يونيو الماضى، بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل حيث تزامن قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة 10 آخرين.


واكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى أوساط الرأى العام.

الإخوان الاسكندرية تصادم الإخوان الإرهابية التواصل الاجتماعي طريق الاسكندرية مصدر أمني ثعابين سيارة ميكروباص

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المنتحر ليس بكافر لكنه فاسق.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في الإمارات

التنسيقية: الدولة مكنت المرأة في مجالات لم نكن نتخيلها

انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي في الشرق الأوسط من المؤسسة الأمريكية.. صور

الدورى المصري.. تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

روسيا تعلن استعدادها للتدخل العسكري في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

48 ساعة في العناية .. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

البحرين.. قرار عاجل بشأن الوافدين بداية من الأحد

إثيوبيا تستدعي دبلوماسييها وتغلق مقار 30 بعثة خارجية حول العالم

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ