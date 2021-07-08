مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة 4 مواطنين بسبب ثعابين بطريق الاسكندرية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول مصرع 4 مواطنين فى حادث تسبب فيه شاب يحمل ثعابين داخل سيارة "ميكروباص" على طريق الإسكندرية.

واضاف المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى إتجاه الإسكندرية - بدائرة مركز شرطة أبو حمص - بمديرية أمن البحيرة بتاريخ 26 يونيو الماضى، بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وإنحرافها للجزيرة الوسطى حتى إستقرت بالإتجاه المقابل حيث تزامن قدوم السيارة الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لإصطدامهما، وأسفر ذلك عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة 10 آخرين.



واكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى أوساط الرأى العام.