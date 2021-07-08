بالأسماء.. إصابة 12 بحادث انقلاب سيارة في مطروح

على طريق مطروح إسكندرية الساحلي..

أصيب 12 شخصا بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالعلمين طريڨ مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية بدر وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى العلمين 12 مصابا وهم:

محمد ا. م ٧ سنوات الغربية

يعانى اشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالفم وكدمات وسحجات بالجسم

٢- مصطفي ا. ح ٣ سنوات الغربيه

كدمات وسحجات بالجسم

نهاد ع. ع ٣٠سنة غربيه

اشتباه ما بعد الارتجاج

وجروح متعدده بالوجه

وكدمات وسحجات بالجسم

واحمد م. ح ٤٠سنة غربيه

اشتباه ما بعد الارتجاج

وكدمه بالصدر واشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه كسر بالذراع الأيمن

كدمات وسحجات بالجسم

رضا ج. س ٤٣سنة بحيره

يعانى كدمات وسحجات بالجسم

ماهر ا. م ٣٣سنة دقهليه

كدمات وسحجات بالجسم

محمد س. م ١٧سنه دقهليه

رجب م. ع ٣٧سنة بحيره

كدمات وسحجات بالجسم

ابراهيم ا. م ٣٧سنه شرقيه

محمد ح. ا ٢٢سنة شرقيه

كدمات وسحجات بالجسم

عمرو ص. س ٢١سنة شرقيه

محمد ا م ٢٩سنة شرقيه

كدمات وسحجات.