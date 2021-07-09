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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الشعبة العلمية ..

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا بمادة اللغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

ينطلق غدا السبت القادم الموافق 10 يوليو 2021، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث تبدأ رسميا غدا السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

التواجد في لجان الثانوية العامة قبل الامتحان بساعة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الأقل، ولابد وأن يمر طلاب الثانوية العامة 2021  بجميع إجراءات التأمين قبل دخول الامتحان.

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التعليم تعلن ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة

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الإسعاف والتابلت والتعقيم.. "تعليم القاهرة" تعلن استعدادها لامتحانات الثانوية العامة 2021.. صور


وقالت وزارة التربية والتعليم: “في حالة تأخر الطالب عن موعد الامتحان، لا تنازل عن مرور الطالب بكل الإجراءات التأمينية والاحترازية قبل السماح له بالدخول، وسيعتبر هذا من وقت الامتحان”.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ أمس الخميس ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :
- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.
- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.
- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 لجان الامتحانات

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