انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا بمادة اللغة العربية

لطلاب الشعبة العلمية ..

ينطلق غدا السبت القادم الموافق 10 يوليو 2021، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث تبدأ رسميا غدا السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

التواجد في لجان الثانوية العامة قبل الامتحان بساعة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الأقل، ولابد وأن يمر طلاب الثانوية العامة 2021 بجميع إجراءات التأمين قبل دخول الامتحان.



وقالت وزارة التربية والتعليم: “في حالة تأخر الطالب عن موعد الامتحان، لا تنازل عن مرور الطالب بكل الإجراءات التأمينية والاحترازية قبل السماح له بالدخول، وسيعتبر هذا من وقت الامتحان”.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ أمس الخميس ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها