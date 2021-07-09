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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إبداعات شبابية

"ابن الوز عوام".. حكاية أنطون الذي تفوق علي والده برسومات ثلاثية الأبعاد.. فيديو وصور

الرسام أنطون
الرسام أنطون

يعشق الرسم منذ نعومة أظافره، جسد مقولة   "ابن الوز عوام" ورث تلك الموهبة من والده، تميز بتجسيد الأشخاص والمناظر الطبيعية حتى أصبح كل من يرى أعماله الفنية ينبهر بها ويثني عليها، حتى استطاع منذ صغره أن يسيطر على المراكز الأولى في جميع المسابقات التي شارك فيها.

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وأصبح الرسم ليس موهبة يسعى أن ينميها فقط لكن تعلق بتلك الموهبة مثل تعلق الجسد بالروح، لا يريد شيئًا آخر سوى الرسم، فكلما ذهب إلى مكان يحضر معه لوحاته وأدواته ويبدأ في رسم تلك الرسومات المميزة التي كانت تعد مصدر سعادة له و لكل ما حوله. 

تفاصيل عن حياته 

ويتحدث أنطون أيمن فايز، الذي يبلغ من العمر ٢٤ سنة، خريج كلية تجارة، عن موهبته فى الرسم قائلا: بدأت تعلم الرسم منذ الصغر على يد والدي لأنه كان فنان كبير، ومع مرور الوقت بدأت أنمي الموهبة من خلال حصص الرسم في المدرسة و ورش العمل في مراكز الإبداع.

وأضاف "أنطون"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،
أن جميع أساتذته في المدرسة ورش الرسم  كانوا يشيدون بشكل كبير برسوماته المختلفة وكان الجميع يسألونه عن سر موهبته وكانت إجابته واحدة وهي أنه ورثها من والده كان فخور بذلك.

بداية طريقة الفني 

أوضح أنه بدأ في رسم أول لوحة فنية له عام ٢٠١٤ وانتهى منها عام ٢٠١٦، مؤكداً أن رغم صعوبة تلك اللوحة لكن كانت من أفضل وأهم اللوحات لأنها كانت بداية الشهرة له بعد حصولها على إعجاب كبير من أقاربه و أصدقائه و رواد السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنه شارك في العديد من المعارض منهم  ( معرض شادو، معرض فنون وابداع، معرض ريشة ولون العالميه، معرض ملتقى إبداع الدولى، معرض مجموعة الوان للثقافة والفنون)، وكان يتربع على القمة دائما ويحصل على المركز الأول بدون منافس بسبب موهبته الفذة، لافتا إلى أنه حصل على  العديد من شهادات التقدير و دروع التميز، بالإضافة إلى التكريم في معرض من المعارض وحصل على لقب أفضل لوحة فنية في معرض يضم أكثر من  ١٢٠ فنان من مختلف الدول العربية.

وأوضح أنه رسم العديد من المشاهير وجميع الرسومات نالت إعجاب كبير منهم، وتم نشرها على صفحاتهم الشخصية الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  مشيراً إلى أنه استطاع أن يكون من مشاهير السوشيال ميديا وأصبح له متابعين من خارج وداخل مصر من خلال تلك الرسومات، بالإضافة إلى قدرته على الرسم ثلاثي الأبعاد التي يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات بوضوح كبير.

واختتم أنطون، حديثه لـ"صدي البلد "، أنه سيظل يسعى حتي يستطيع أن يشارك فى المسابقات والمعارض الفنية العالمية الشهيرة داخل مصر وخارجها حتى يتعرف يستطيع أن يحقق حلم والده وحلمه.

ابن الوز عوام أنطون رسم ثلاث الأبعاد الرسم اخبار المحافظات

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