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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهلى

تعليق ناري من تامر أمين على طلب شراء محمد شريف

صدى البلد

قال الإعلامي تامر أمين، إن نادي جالطة سراي التركي، الذى يلعب فيه اللاعب مصطفى محمد، لاعب الزمالك، وأن النادي تقدم بعرض رسمي لشراء لـ لاعب الأهلى محمد شريف. 


وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن نادي جالطة سراي التركي، كان يتحدث فى شراء مصطفى محمد، بشكل رسمي، و الآن يتحدث فى شراء محمد شريف، فهل سيضم الأثنين أم سوف يستغنى عن مصطفى محمد.


ولفت إلى أن الأهلي في مشكلة، وأن العرض المالي قوي.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  بعدما خاض 22 مباراة.

 

 

قدم مجلس إدارة نادي جالاتا سراي التركي، عرضا لـ وكيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وعرض نادي جالاتا سراي، ضم محمد شريف نهائيا من الأهلي، أو التعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

 

ولم يصل النادي الأهلي أي عرضا رسميا من جانب جالاتا سراي “ حتى الآن” بشأن التعاقد مع محمد شريف.

 

ويحتل محمد شريف المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد شريف، مليون و 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

تقرير تركي: جالاتا سراي يقدم عرضه الأول لضم ديانج من الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي، خلال الأيام الماضية، قدم عرضه الأول لـ النادي الأهلي، للتعاقد مع أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة “ takvim” التركية، أن نادي جالاتا سراي قدم عرضا بقيمة 4 ملايين دولار للنادي الأهلي، لضم ديانج، خلال فترة الميركاتو الصيفي، وهو الرقم الذي اقترحه الكشافة للتعاقد مع اللاعب.

 

وتابعت الصحيفة، أن أليو ديانج هو الاسم الأول الذي أراده فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، لشغل المركز رقم 6 في الملعب.

 

وأكدت الصحيفة، أن الأهلي يريد 8 ملايين يورو، للموافقة على رحيل أليو ديانج.


 

تامر امين الزمالك الأهلى محمد شريف اخر النهار

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