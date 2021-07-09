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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العملات الأجنبية والعربية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 9-7- 2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الجمعة 9- 7-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.66 جنيه للبيع و18.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.67 جنيه للبيع و21.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.33 جنيه للبيع 51.87  جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
 

 

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 - 7 - 2021

 

تراجعت اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 بنحو 6 جنيهات  بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
اسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 782 جنيها

اسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 670 جنيها

اسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 884 جنيها

اسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها

اسعار الذهب اليوم اونصة الذهب 1798 دولار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع

 

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