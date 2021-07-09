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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

جيهان السادات
جيهان السادات

بعد صراع قصير مع المرض دام قرابة الأسبوعين، توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

 

ووفقا لتصريحات الدكتور محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أصيبت السيدة جيهان بعدة أمراض منذ فترة طويلة، وأنها سافرت خارج مصر للعلاج وعادت خلال الشهور الماضية وكانت تتلقى العلاج في منزلها.

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

الرئاسة تنعي جيهان السادات.. والسيسي يمنحها وسام الكمال و إطلاق اسمها على محور الفردوس

وأوضح السادات في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حالة السيدة جيهان تدهورت  وتم نقلها إلى المركز الطبي العالمي في القاهرة لتلقي العلاج تحت إشراف فريق طبي حتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

 

وشدد السادات على أنها لم تكن مصابة بفيروس كورونا كما أن الزيارة كانت ممنوعة لديها في الأيام الأخيرة خوفا على صحتها، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن وسيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

تكريم جيهان السادات

 

وفي سياق متصل، نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

 

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

 

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