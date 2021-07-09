أبو العينين ينعي جيهان السادات: إحدى عظيمات مصر.. وصاحبة تاريخ حافل بالوطنية والانتماء

نعى النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، التي وافتها المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: لقد كانت السيدة الراحلة، جيهان السادات أيقونة مصرية خالدة في البذل والعطاء، والوقوف إلى جانب زوجها الراحل بطل الحرب والسلام، ودعمه في أصعب فترات التاريخ المصري، وإحدى عظيمات مصر اللاتي أثرنّ بشكل فاعل في المجتمع المصري، على مدى تاريخها الحافل بالوطنية والانتماء.

وتابع وكيل مجلس النواب: لقد استحقت السيدة جيهان السادات، عن جدارة، وسام الكمال من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حفظ لها جميلها وأعلى قدرها، وخلد ذكراها في قائمة الشرف المصري، نظير ما قدمته من واجبات وطنية أثناء حرب أكتوبر المجيدة التي ترأست خلالها الهلال الأحمر وجمعية بنك الدم المصري، لمساعدة الأبطال من جرحى حرب التحرير والكرامة.

وأضاف: خالص العزاء للسيد جمال السادات نجل الفقيدة السيدة جيهان السادات، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.