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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مفتي الجمهورية ينعى السيدة جيهان السادات.. ويؤكد: قدمت نموذجًا في حب الوطن

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وتقدم مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيدة الوطن في وفاة رمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد مفتي الجمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنح فقيدة الوطن السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وتوجه فضيلة المفتي بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

قيادة نسائية وقيمة وطنية

ونعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض

وقال فوزي في بيان له: باسم سنودس وشعب الكنيسة الأسقفية نتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحلة السيدة جيهان السادات التي كانت وبحق سيدة مصر الأولى حيث ساندت الرئيس السادات في زمني الحرب والسلام فكانت خير معين وقدمت نموذجًا لكل القيادات النسائية

وأضاف فوزي: لم تكتفي السيدة جيهان السادات بلعب الدور البروتوكولي بل ساهمت في الكثير من القرارات لدعم المرأة المصرية أبرزها قانون الأحوال الشخصية في الثمانينات.

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