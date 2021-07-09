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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ردا على مفتي أثيوبيا.. أسامة الأزهري: من اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه

سد النهضة
سد النهضة

علق الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، على البيان الصادر عن الحاج عمر إدريس، مفتي أثيوبيا ورئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي، وخلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.

وتابع مفتي أثيوبيا: "نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا".


وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن عدد المسلمين في أثيوبيا ٣٣ % وإذا لم يتخذ المفتي هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في أثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه، ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول.

وأضاف أسامة الأزهري، أن المفتي الاثيوبي يقول إن اثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يؤدي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها، فلا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق.


وتابع الأزهري: أما أنكم في بلد النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فقد مضى زمنه رحمه الله، وخلف من بعده خلف ضيعوا الأمانة، وجاء زمن تظلم فيه أثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فسوف ننتزع حقنا منه بأنيابنا ولا يلومن إلا نفسه.
 

أسامة الأزهري اثيوبيا مفتي أثيوبيا النجاشي مصر والسودان

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