مطران المنيا يترأس صلاة القداس لطلاب الثانوية العامة.. ويوجه لهم 5 نصائح للتفوق

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، وطلبة وطالبات الثانوية العامة، وأسرهم، وألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمة لهم، حيث ركز على ما يلي:

١- إرادة الله هي نجاحك، وضع في قلبك أن مشيئة الله لك هي نجاحك.

٢- أرجو أن تكون في أحسن حال.

٣- ارفع صلاة لذهنك.

٤- شجع نفسك وكن مطمئنًا.

٥ - اطرد الخوف وثق في معونة الله.

وعقب صلاة القداس، عقد الأب المطران لقاء أبويًا مع أبنائه الطلبة، وأسرهم، وأعطى كلمة لهم، مختتمًا الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار رغبة نيافة المطران في الاطمئنان على كافة أبنائه وبناته الطلبة والطالبات.