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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تؤدي بروفات حفلها في العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصيرا من بروفة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي أجرتها مساء أمس الخميس، استعدادًا لحفلها المشترك مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، المرتقب الليلة الجمعة 9 يوليو بالعاصمة السعودية الرياض. 

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اليوم .. حفل نانسي عجرم وعاصي الحلاني في الرياض

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بتوقيع شادي نور.. نانسي عجرم تستعد لطرح سلامات وحبك سفاح

حفل نانسي عجرم وعاصي الحلاني

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له اليوم الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. 

ألبوم نانسي عجرم 

طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

تيزر ألبوم نانسي 10 

في أواخر مايو الماضي طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيزر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

ولم تكشف نانسي عجرم، عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته ومع من تتعاون فيه، ومن المنتظر أن تقوم في الأيام المقبلة بطرح بوستر الألبوم ضمن الحملة التسويقية له، على أن تكشف موعد طرحه في الفترة القليلة المقبلة.

 

أحدث أعمال نانسي عجرم 

نشرت الفنانة نانسي عجرم برومو أغنيتها الجديدة بدي حدا احبه علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 
وعلقت نانسي عجرم علي الفيديو معلقة: "ماذا عن أغنية جديدة غدا، بدي حدا احبه" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

آخر أعمال نانسي عجرم

تمكنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من تخطي المليون مشاهدة الأولى لفيديو كليب أغنيتها الجديدة " بدي حدا حبو" والتي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ ثلاثة أيام. 

واحتلت المطربة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بعد طرح أحدث كليباتها الذي يحمل اسم "بدي حدا حبو"، والذي اقتربت عدد مشاهداته من المليون بعد يوم واحد من طرح الكليب. 

وظهرت نانسي عجرم في الكليب وحيدة وتبحث عن حبيب، تعيش معه ويخطفها من همومها وخوفها. 

 

درع أنغامي لـ نانسي عجرم

من جهة أخرى، جدير بالذكر  أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نانسي عجرم نانسي عجرم عاصي الحلاني الفنانة السعودية الرياض

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